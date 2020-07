Trąba powietrzna przeszła przez Żmudź. Mieszkańcy proszą o pomoc

- Trąba powietrzna podrywała wszystko od strony lasu, te gałęzie, wszystko szło na nas. Co zerwało, to zerwało, resztę dachu zostawiło, opuściło z powrotem. Gdyby nie drzewo, to wszystko wbiłoby się w dom - powiedziała Dorota Łopuszyńska, jedna z poszkodowanych.

- Przednie bramy zostały, tylna ściana cała poszła, poszedł dach, tylko zostały dwie krokwie. Szkody są duże, zamokło mi zboże i słoma, którą ścielimy dla kur i gęsi – stwierdziła inna Ewa Kubów.

- Poszedłem zamknąć stodołę i jak wychodziłem, to się zrobił straszny huk. Jak się obejrzałem, to już dach był w powietrzu, a ja szybko uciekłem pod oborę – wspominał kolejny mieszkaniec gminy Antoni Słyk.

"Zrobili zdjęcia, ale tylko do archiwum"

Po burzy urząd gminy powołał komisję, która dokumentowała straty. Właściciele domów mieszkalnych otrzymali pomoc, a rolnicy, którym burza zniszczyła budynki gospodarcze, wciąż na pomoc czekają.

- Zrobili 3 czy 4 zdjęcia i powiedzieli, że to tylko do archiwum, bo ze strony gminy i ze strony wojewody nie mamy na co liczyć. Musimy sobie dać radę sami – powiedziała Dorota Łopuszyńska.

- Wniosek z gminy Żmudź dotyczył 3 gospodarstw domowych i ten wniosek został w stu procentach zrealizowany. Wojewoda udzielił wsparcia 3 rodzinom w wysokości 11 tys. zł. Czasami i budynki gospodarcze mogą podlegać takiemu wparciu z budżetu państwa, ale szczegółowe kryteria muszą być spełnione. Budynek musiały być źródłem produkcji i jedynym źródłem utrzymania rodziny – poinformował Albin Mazurek z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dorota Łopuszyńska nie jest w stanie sama odbudować dachu. Nie ma na to funduszy. Choć budynek był ubezpieczony, jeszcze nie otrzymała pieniędzy z polisy. Antoni Słyk będzie musiał wybudować budynek od nowa, bo to, co zostało po starej stodole, grozi zawaleniem.

- Nie mamy gdzie siana zwieźć, słoma to pewnie na stertę, ale siano nie, bo zamoknie – powiedział Antoni Słyk.

- Budynek w każdej chwili grozi zawaleniem, połowa dachu jest zerwana całkowicie, połowa wisi w powietrzu, a ja tam cały czas muszę wchodzić, kilka razy dziennie, bo nadal są tam zwierzaki – tłumaczyła Dorota Łopuszyńska. Koszt naprawy dachu szacuje na 15 tys. zł.

Ewa Kubów nie miała ubezpieczonego budynku. Jest w trudnej sytuacji, ponieważ została sama ze zniszczoną stodołą. Jej mąż jest w szpitalu.

- Trzy tygodnie temu zabrała go karetka, wykryli guza mózgu. Nie wiem, co będzie teraz – przyznała pani Ewa.

Właściciele budynków gospodarczych czekają do dziś na pomoc z urzędu gminy. Rolnicy mają żal do urzędników, że do tej pory nie wsparli ich. Urząd gminy uspokaja, że pomoc nadejdzie.

- Kto jak kto, ale gmina to są okoliczni urzędnicy, znamy się nie od dzisiaj. Myślałam, że wyciągną jakakolwiek pomoc, że można się do nich zwrócić, niestety gmina założyła ręce – oceniła Dorota Łopuszyńska.

- W tym tygodniu podejmiemy działania, będziemy zapraszać mieszkańców i oferować konkretną pomoc - zapowiedział przed kamerą Łukasz Burak, zastępca wójta.