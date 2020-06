Autobus spadł z wiaduktu, kierowca pod wpływem amfetaminy. Prokuratura potwierdza​

- Prokuratura Okręgowa w Warszawie ogłosiła zarzuty kierowcy z wypadku, do którego doszło wczoraj na moście Grota-Roweckiego. Prokurator ogłosił Tomaszowi U. zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w wyniku której doszło do zgonu jednej z pasażerek autobusu, a także, w wyniku której doszło do ciężkich obrażeń u czterech osób. W zarzucie uwzględniono, że do spowodowania katastrofy doszło pod wpływem amfetaminy - powiedziała w piątek po południu rzecznik prokuratury Mirosława Chyr.

Mężczyźnie grozi kara do 15 lat więzienia.

Prokurator potwierdziła, że w kabinie kierowcy znaleziono narkotyki.

Przesłuchano część świadków

Wcześniej w piątek Radio Zet nieoficjalnie informowało o tym, że mężczyzna był pod wpływem narkotyków. Według reporterów stacji przy kierowcy znaleziono woreczek z amfetaminą, a śledczy przesłali materiały do badań toksykologicznych. - Oczekujemy na opinię dot. badań toksykologicznych. Powinny do nas wpłynąć za ok. 2-3 godziny - przekazała przed południem Chyr.

- Prokuratorzy wykonali wszelkie niezbędne czynności na miejscu zdarzenia: przeprowadzili oględziny autobusu, oględziny miejsca wypadku, zabezpieczone zostały nagrania z rejestratorów znajdujących się w autobusie, przesłuchano część świadków wypadku, zlecono badania toksykologiczne materiału pobranego od kierowcy - tłumaczyła.

Ratusz nie komentuje, ale zleca kontrolę

W reakcji na te doniesienia stołeczny ratusz zwrócił się z oficjalnym pismem do premiera Mateusza Morawieckiego.

- W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące możliwości zażywania substancji psychoaktywnych przez kierowcę tego pojazdu. Te informacje traktujemy jako niesprawdzone. Mamy nadzieję, że się nie potwierdzą - powiedział Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.

- Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że zgodnie z przepisami nasze służby nie mają prawa w tym zakresie kontrolować kierowców i w związku z tym występujemy z pismem, adresowanym do pana premiera, z prośbą o rozważenie zmiany przepisów w tym zakresie - powiedział.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka powiedziała w piątek, że policja i prokuratura prowadzą postępowanie w tej sprawie i do czasu jego zakończenia miasto nie będzie komentowało doniesień medialnych związanych z tą sprawą. Przekazała jednak, że ratusz zlecił kontrolę w trzech zajezdniach prywatnego przewoźnika Arriva Polska, do którego należał autobus.

Autobus złamał się na pół

W czwartek w Warszawie doszło do wypadku autobusu miejskiego, który przebił barierki i spadł na Wisłostradę z wiaduktu na trasie S8.

W wyniku wypadku śmierć poniosła jedna osoba, która zmarła, zanim pogotowie zdążyło przyjechać na miejsce. Oprócz niej poszkodowanych zostało jeszcze 18 osób. Wśród nich było dwoje niepełnoletnich, w tym 17-letnia dziewczyna, która do szpitala została zabrana śmigłowcem LPR.

W wyniku wypadku autobus rozerwał się w miejscu łączenia na dwie części. Przód z kabiną kierowcy spadł z wiaduktu, natomiast tył pojazdu zatrzymał się na barierkach. Usuwanie wraku trwało kilka godzin i wymagało zaangażowania specjalistycznej grupy ratownictwa technicznego z dźwigiem i tzw. wyciągarkami.

