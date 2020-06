Kierowcy autobusów w Warszawie nie są kontrolowani na narkotyki. Dlaczego?

Kierowcy przychodzący do pracy, odbierając dokumenty autobusu miejskiego w zajezdni muszą dmuchać w alkomat podobny do tego, jakiego używa policja. Wykrycie, że ktoś jest pod wpływem alkoholu, grozi sankcjami dyscyplinarnymi - najczęściej wyrzuceniem z pracy. Kierowcy nie są natomiast badani na obecność narkotyków, bo to wymagałoby pobrania krwi i długo trwających analiz.

Jednocześnie każdy kierowca, by mieć ważne uprawnienia do kierowania autobusami, musi oprócz badań lekarskich przeprowadzić test psychologiczny. Musi takie badania - lekarskie i psychologiczne - odnawiać co 5 lat, a po ukończeniu 60. roku życia co 2,5 roku. Obok uzyskania prawo jazdy na autobusy (kategorii D) trzeba mieć także zaliczoną tzw. kwalifikację wstępną (to specjalistyczna wiedza, związana z przewozem osób), a następnie co 5 lat trzeba przechodzić tzw. szkolenie okresowe.

Według Radia Zet dwudziestokilkuletni kierowca autobusu, który w czwartek przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8 w Warszawie, w chwili wypadku był pod wpływem amfetaminy. Według nieoficjalnych informacji, śledczy mieli też znaleźć przy mężczyźnie narkotyki.

"Nie ma przepisów prawnych"

Rzeczniczka stołecznego ratusza pytana w piątek o te doniesienia, podkreśliła, że policja i prokuratura prowadzą postępowanie w tej sprawie.

- Dlatego do czasu zakończenia postępowania prowadzonego przez policję i prokuraturę absolutnie nie będziemy komentować doniesień medialnych - powiedziała.

Ponadto zaznaczyła także, że "nie ma przepisów prawnych, które pozwalałyby na przeprowadzanie testów na obecność narkotyków" wśród kierowców autobusów.

Zwróciła także uwagę na to, co miasto może zrobić i co robi w tym kierunku, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom komunikacji miejskiej.

- Praktycznie w każdym autobusie, w tym również w autobusie, który wczoraj uległ temu wypadkowi, są zamontowane automatyczne alkomaty - powiedziała. - Kierowca, który jest pod wpływem alkoholu, nie odpali pojazdu - wyjaśniła i podkreśliła, że taki automatyczny alkomat znajduje się praktycznie w każdym pojeździe komunikacji miejskiej.