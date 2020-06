Jak często dochodzi do wypadków w stolicy?

W zeszłym roku w Warszawie doszło do 905 wypadków drogowych. To najmniej, odkąd prowadzimy statystyki - informował w maju Zarząd Dróg Miejskich w przedstawionym raporcie.

Ostatnie dane opublikowane na stronie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji dotyczą kwietnia 2020 roku. Według tych informacji "na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 36 wypadków drogowych (o 37 mniej niż w kwietniu 2019 r.), w wyniku których 2 osoby poniosły śmierć (o 1 mniej), a 35 osób doznało obrażeń ciała (mniej o 42) oraz 1095 kolizji drogowych (o 1554 mniej)".

Najwięcej ofiar było w 2011 roku

Z opublikowanych przez ZDM danych wynika, że w stolicy w 2019 roku poprawiły się najważniejsze statystyki wypadkowe. Było 905 wypadków drogowych, czyli o 199 mniej niż rok wcześniej. Zginęło 35 osób, a 1031 zostało rannych, w tym 102 ciężko.

Rok 2019 to rekordowo mało wypadków w @warszawa

? Było ich 905, czyli aż o 199 mniej niż rok wcześniej.

? Praktycznie wszystkie najważniejsze statystyki wypadkowe spadły do najniższego poziomu odkąd są zbierane dane.

ℹ Szczegóły: https://t.co/DWk2HeExUw@trzaskowski_ pic.twitter.com/V9REmUYXqN — ZDM Warszawa (@ZDM_Warszawa) May 22, 2020

Najgorszym rokiem od 2010, od kiedy prowadzone są statystki, był rok 2013. Zdarzyło się wtedy 1210 wypadków, zginęły 74 osoby. Najwięcej ofiar śmiertelnych było w 2011 roku - aż 90 osób na 1056 wypadków.

W ciągu sześciu lat - od najbardziej tragicznego 2013 roku - liczba najciężej poszkodowanych w wypadkach (ciężko rannych i zabitych) spadła w Warszawie dwukrotnie - z 283 do 137 osób.

Wraz ze spadkiem liczby wypadków w stolicy, zmniejszyła się liczba pieszych ofiar wśród seniorów, którzy giną na drodze. Na 35 osób, które w 2019 roku straciły życie w stolicy, 12 z nich to osoby starsze, czyli w wieku powyżej 60 lat.

Po raz pierwszy od 2011 r. seniorzy to mniej niż połowa wśród pieszych ofiar wypadków w Warszawie. "Ostatnio co roku takich przypadków było zwykle 20 lub więcej. W 2018 roku ta liczba spadła do 18, ale takiego spadku jak w 2019 roku jeszcze nie notowaliśmy" - podkreśla ZDM.

Autobus złamany na pół

W czwartek około godz. 12:30 autobus miejski linii 186, jadący w kierunku pętli na Szczęśliwcach, spadł na Wisłostradę z trasy S8, z mostu Grota Roweckiego. W wyniku wypadku rannych zostało 18 osób, w tym dwoje niepełnoletnich. Jedna z pasażerek poniosła śmierć - była to starsza kobieta w wieku ok. 70 lat.

Tutaj opisujemy szczegóły zdarzenia.

Przypominamy inne głośne wypadki z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej w stolicy.

Dwie podobne stłuczki dzień po dniu

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ wszczęła śledztwa w sprawie dwóch wypadków, do których doszło wieczorem w środę 14 czerwca 2017 i następnego dnia, w czwartek 15 czerwca, na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Królewskiej. W obu przypadkach tramwaj zderzył się z autobusem.

Oba zdarzenia miały miejsce wieczorem. Pierwsze - w środę przed godziną 18.00. Drugie - w czwartek przed godziną 19.00.

Środowy wypadek - ze względu na liczbę pokrzywdzonych - zakwalifikowany został jako sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym. Rannych zostało wtedy ponad 10 osób.

Z kolei w sprawie czwartkowego zdarzenia - w którym zostały poszkodowane trzy osoby - wszczęto postępowanie ws. spowodowania wypadku drogowego.

Pięcioro rannych w zderzeniu autobusu

10 maja 2018 roku w warszawskim Ursusie doszło do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej z samochodem osobowym - poinformował zespół prasowy KSP. Rannych zostało wtedy 5 osób, w tym dziecko.

Do zderzenia autobusu komunikacji miejskiej linii 177 z osobowym fordem doszło na ul. Skoroszewskiej w dzielnicy Ursus. Ranna została kobieta kierująca fordem oraz czterej pasażerowie autobusu, w tym dziecko.

ZOBACZ: O włos od tragedii. Starszy kierowca jechał na "czołówkę"

Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi. Wstępne informacje zakładały, że ford miał wyjechać z ulicy podporządkowanej.

"Tragiczny piątek" 31 stycznia 2020

W tym dniu doszło w Warszawie do aż trzech wypadków z udziałem tramwajów. Zginęły trzy osoby. Do zdarzeń doszło na dwóch przejściach dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej. Na trzecim, mimo czerwonego światła, pieszy chciał przejść przez ulicę - informował portal "Warszawa w Pigułce".

W pierwszym przypadku sytuacja miała miejsce około godz. 7 na ul. Broniewskiego. Tramwaj potrącił starszego mężczyznę, kiedy pieszy wszedł na przejście. Poszkodowany trafił do szpitala, niestety nie udało się uratować jego życia.

ZOBACZ: Wypadek autobusu w Warszawie. Ekspert o możliwych przyczynach

Kolejny - około godz. 13 w pobliżu skrzyżowania Wolska/Redutowa. Ofiarą również był senior - 85-letni mężczyzna. Wszedł na przejście w momencie, kiedy nadjeżdżał tramwaj linii 13. Mężczyzna zmarł na miejscu.

Do ostatniego tragicznego wypadku tego dnia doszło przed godz. 22 na ul. Puławskiej. Mimo tego, że sygnalizacja wskazywała czerwone światło, pieszy wtargnął pod jadący tramwaj linii 35. Ofiara trafiła do szpitala, jej stan był krytyczny. Niestety w wyniku odniesionych obrażeń zmarła.

WIDEO - Brutalny rozbój na stacji paliw. Sprzedawca w szpitalu [WIDEO] Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP, polsatnews.pl, warszawawpigulce.pl