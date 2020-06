Wypadek autobusu w Warszawie. Strażacy podnoszą wrak [OGLĄDAJ]

Autobus miejski linii 186 jadący w kierunku pętli na Szczęśliwcach, spadł na Wisłostradę z trasy S8, z mostu Grota Roweckiego. Rannych zostało ok. 20 osób, w tym co najmniej czterech ciężko. Jedna osoba nie żyje. Trwa akacja podnoszenia wraku pojazdu.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. W akcji ratunkowej brało ponad 60 strażaków. Nieopodal trasy lądował również śmigłowiec LPR, który przetransportował do szpitala jedną ranną osobę.

Apel policji

- Autobus przegubowy, także przód autobusu spadł ze ślimaka, reszta została na górze - tłumaczył st. kpt. Michał Konopka z KM PSP w Warszawie.

Jak poinformował podkom. Sylwester Marczak ze stołecznej policji poinformował, że trawa ustalanie przyczyn wypadku. Dodał, że kierowca był trzeźwy - powiedział.

- Omijajmy ten odcinek drogi, najlepiej omijajmy Most Grota-Roweckiego, kierujmy się na pozostałe mosty. Jeżeli już musimy tedy przejechać to nie patrzmy się na bok, skupmy się na przejeździe, nie tamujmy niepotrzebnie ruchu - zaapelował Marczak.

Policja apeluje też do kierowców, którym być udało się nagrać wypadek na kamerkę samochodową, by przekazali go służbom.

Autobusem jechało 40 osób

Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł przekazał, że kierowca nie był pod wpływem alkoholu, jest przytomny i pod opieką służb. Przekazał, że autobusem podróżowało 40 osób.

Minister zdrowia poinformował, że do szpitala przewiezionych zostało 17 osób. - Osoby zostały zlokalizowane i przeprowadzony triaż. Określone są szybkie dostępy dla osób w ciężkim stanie. Pozostałe sukcesywnie będą przewożone do Szpitala Bielańskiego, dzieci zostały przewiezione do szpitala pediatrycznego na Trojdena, do Szpitala Bródnowskiego, szpitala na Linleya, szpitala na Banacha, te wszystkie szpitale są w gotowości i czekają na pacjentów - mówił Łukasz Szumowski na konferencji prasowej.

