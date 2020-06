Spotkanie prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa

Nigdy nie byliśmy tak blisko z Polską jak teraz - mówił prezydent Donald Trump przed rozmową z prezydentem Andrzejem Dudą. Jak dodał rozmowa będzie dotyczyła m.in. spraw militarnych. Z kolei Andrzej Duda wyraził nadzieję, że to spotkanie to kolejny krok w relacjach USA-Polska.

- Relacje między Polską a USA są bardzo dobre, mam nadzieję, że dzięki spotkaniu z prezydentem Trumpem będą jeszcze lepsze - mówił prezydent Duda. Dodał, że to zaszczyt gościć w Białym Domu jako pierwszy prezydent po lockdownie spowodowanym koronawirusem.

Z kolei przywódca Stanów Zjednoczonych stwierdził, że to zaszczyt gościć prezydenta Dudę. - Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji z Polską - dodał.

Tematy rozmów

W środę na konferencji prasowej prezydent Duda powiedział, że spotkanie z Trumpem jest "jednoznacznym wskazaniem na jakość sojuszu polsko-amerykańskiego, na bardzo wysoki poziom naszych relacji". Przypomniał, że to jest pierwsza wizyta przywódcy zagranicznego w Białym Domu po okresie lockdownu związanego z epidemią koronawirusa.

Duda przekazał, że podczas spotkania w Białym Domu omawiany będzie szereg tematów.

- Będziemy mówili o tych wszystkich ważnych kwestiach, o których już kilkukrotnie mówiłem, a mianowicie, o współpracy militarnej, współpracy gospodarczej, także w regionie Trójmorza; będziemy rozmawiali o współpracy energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym, będziemy rozmawiali także o współpracy w dziedzinie telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa - podkreślił Andrzej Duda.

Jak dodał, poruszony zostanie także bardzo ważny dla niego temat, czyli współpraca w dziedzinie badań medycznych. - A ściślej mówiąc w dziedzinie badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi, współpracy polskich i amerykańskich naukowców w tym zakresie - zaznaczył prezydent.

Wojska amerykańskie w Polsce

Duda był również pytany o rozmowę z prezydentem USA w kontekście możliwego zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

- Jeżeli rzeczywiście miałoby być tak, że zapadną decyzje o wycofaniu części wojsk z któregokolwiek z krajów członkowskich NATO w Europie, to naszym zadaniem - uważam - jako europejskich członków Sojuszu Północnoatlantyckiego, i o tym mówiłem też panu sekretarzowi generalnemu Jensowi Stoltenbergowi, jest zadbać o to, żeby z Europy te jednostki nie zostały wycofane, żeby Stany Zjednoczone nie podjęły decyzji o tym, żeby je z powrotem do Stanów Zjednoczonych relokować, albo żeby je relokować w inną część świata - powiedział.

Jak podkreślił przy tym, dla architektury bezpieczeństwa Europy, Unii Europejskiej czy też wschodniej flanki NATO, waże jest to, aby jak największa siła amerykańskiej armii się w tym rejonie znajdowała. - W ten sposób, nie ukrywam, będę dzisiaj także rozmawiał z panem prezydentem Donaldem Trumpem, bo na pewno będziemy poruszali te kwestie - powiedział Duda zaznaczając, że decyzje czy i gdzie ewentualna relokacja następuje zawsze podejmuje ten, czyje to są wojska.

