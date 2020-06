Prezydent: "Fort Trump" to nie fizyczna baza, to zbiór działań

- Fort Trump to nie nazwa fizycznie istniejącej bazy, tylko zbiór działań zwiększających obecność wojskową USA w Polsce za kadencji prezydenta Trumpa - mówił Andrzej Duda na konferencji prasowej przed spotkaniem z Donaldem Trumpem. Polski prezydent poinformował, że poruszy temat badań nad szczepionką przeciw koronawirusowi.

W środę, przed spotkaniem z Trumpem, Duda złożył kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki. W rozmowie z dziennikarzami przekazał, że pomnik został "bardzo ładnie odmalowany". Zapowiedział też spotkanie z Polonią i wręczenie orderu Orła Białego przyznanego pośmiertnie o. Łucjanowi Królikowskiemu.

Prezydent Duda powiedział na konferencji prasowej, że spotkanie z Trumpem jest "jednoznacznym wskazaniem na jakość sojuszu polsko-amerykańskiego, na bardzo wysoki poziom naszych relacji". Przypomniał, że to jest pierwsza wizyta przywódcy zagranicznego w Białym Domu po okresie lockdownu związanego z epidemią koronawirusa.

Wśród tematów, na które Duda będzie rozmawiał z Donaldem Trumpem jest m.in. współpraca militarna, współpraca gospodarcza w rejonie Trójmorza i współpraca energetyczna.

- Co dla mnie bardzo ważne będziemy rozmawiali również o współpracy w dziedzinie badań medycznych, a ściślej mówiąc o współpracy nad badaniami nad szczepionką przeciw koronawirusowi, współpracy polskich i amerykańskich naukowców w tym zakresie i współpracy pomiędzy naszymi państwami - przekazał prezydent.

Duda "wyraził satysfakcję" z tego, że Polska została zaproszona do Waszyngtonu jako pierwszy kraj po częściowym zniesieniu obostrzeń wz. z pandemią. - Tym samym została zaproszona Europa, Unia Europejska. Mogę śmiało powiedzieć, że wzrok Stanów Zjednoczonych jest zwrócony na Europę i współpracę euroatlantycką - mówił.

Prezydent zapewniał, że jego współpraca z Trumpem "jest tak dobra", bo obydwaj prezydenci mają "podobne spojrzenie na politykę". - Wiemy, że mamy obowiązek, przede wszystkim, prowadzenia spraw naszych państw. We współpracy szukamy wspólnych punktów - dodawał.

Pytany o "Fort Trump" prezydent zapewnił, że "to nie nazwa fizycznie istniejącej bazy, tylko zbiór działań zwiększających obecność militarną USA w Polsce za kadencji prezydenta Trumpa". - To jest cały czas realizowane i nie ukrywam, że mam nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej zaawansowana, a "Fort Trump" będzie cały czas się powiększał - mówił Duda.

Rozmowa o inicjatywie Trójmorza

Prezydent Duda we wtorek po południu na briefingu prasowym przed wylotem do USA podkreślił, że spotyka się z prezydentem Trumpem oficjalnie po raz piąty. Zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa.

Podkreślił, że obecna wizyta potwierdza bardzo dobre relacje i silne więzi sojusznicze między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Po przylocie prezydent odpowiadał na pytania mediów. - Zostałem zaproszony przez prezydenta Donalda Trumpa, co jest dobrą wiadomością dla Polski i dla nas wszystkich, że sojusz z Polską jest traktowany bardzo poważnie. Jestem pierwszym prezydentem zaproszonym na bezpośrednie spotkanie przez prezydenta Trumpa po tej przerwie w polityce międzynarodowej spowodowanej koronawirusem. Cieszę się, że to spotkanie będzie okazją do wzmocnienia więzi sojuszniczych i budowania dalej relacji z USA, przede wszystkim relacji gospodarczych. Mówimy tutaj o inicjatywie Trójmorza, w którą USA są zaangażowane i która leży w ścisłym zainteresowaniu prezydenta Donalda Trumpa - mówił.

Kwiaty przy pomniku Kościuszki

W środę, przed spotkaniem z Trumpem, Duda złożył kwiaty przy pomniku Tadeusza Kościuszki.

"Kilka tygodni temu pomnik Tadeusza Kościuszki został zniszczony. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Waszyngtonie, oddając hołd Wielkiemu Polakowi, bohaterowi walki o niepodległość Stanów Zjednoczonych, bohaterowi dwóch narodów! Pamięć!" - napisano na Twitterze Kancelarii Prezydenta.

Pod spodem zamieszczono krótki filmik pokazujący, jak Andrzej Duda składa biało-czerwoną wiązankę i klęka przed pomnikiem.

8 czerwca z pomnika Tadeusza Kościuszki w Waszyngtonie usunięto napisy przeciwko brutalności policji i krytykujące prezydenta Trumpa. Pokryto nimi cokół pomnika podczas gwałtownych protestów pod Białym Domem w pierwszym tygodniu czerwca.

