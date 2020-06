Wizyta Dudy w USA. Trzaskowski apeluje do prezydenta

Prosiłbym pana prezydenta o poinformowanie opinii publicznej publicznej w jakim celu udaje się do Waszyngtonu – powiedział kandydat na prezydenta Rafał Trzaskowski. Poinformował również, że skierował w tej sprawie list do Andrzeja Dudy.

Trzaskowski w Lublinie przyznał, że "bezpieczeństwo i kwestie sojusznicze to sprawy najważniejsze".

List do prezydenta

- Słyszymy, że prezydent Andrzej Duda udaje się w podróż do Waszyngtonu, tylko niestety nie wiemy w jakim celu. Ani parlament ani społeczeństwo nie zostały o tym poinformowane, dlatego prosiłbym pana prezydenta o poinformowanie opinii publicznej w jakim celu udaje się do Waszyngtonu - powiedział i dodał, że skierował w tej sprawie list do głowy państwa.

ZOBACZ: "Czas na powrót do normalności". Wiceszef MSZ o wizycie prezydenta w USA

Dodał, że jeżeli chodzi o "kwestie stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce to tutaj akurat panuje zgoda". - Jest to jedne z niewielu przykładów kontynuacji polityki zagranicznej. Przypominam, że to rząd PO-PSL negocjował sprowadzenie wojsk amerykańskich do Polski, rząd PiS-u wcielał to w życie - powiedział.

- Dochodzą do nas przeróżnego rodzaju sygnały, o tym, że Amerykanie chcą przenosić swoja broń nuklearną, dochodzą do nas sygnały, że być może toczą się rozmowy o kwestii budowy elektrowni atomowej w Polsce. Dlatego apeluję do pana prezydenta, żeby te sprawy jednoznacznie wyjaśnił i jasno poinformował opinię publiczną że nie chodzi o przenoszenie sił nuklearnych, żeby wyjaśnił, czy rzeczywiście te rozmowy będą dotyczyły być może reaktora atomowego. jeżeli nie, to opinia publiczna powinna o tym wiedzieć - mówił.

Spotkanie Trump - Duda

Prezydenci Duda i Trump spotkają się w środę 24 czerwca w Waszyngtonie. Wizyta polskiego prezydenta w USA ma dotyczyć obronności, współpracy militarnej i handlowej oraz energetyki.

- Rozmowy na temat broni nuklearnej nie były prowadzone i nie są przewidywane podczas spotkania w przyszłym tygodniu prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem USA Donaldem Trumpem - mówił w sobotę szef BBN Paweł Soloch.

WIDEO - "Jako jedyny nie proponuję kiełbasy wyborczej". Bosak powiedział na kogo głosują homoseksualiści Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ Polsat News