Prezydent Duda w USA. Dziś spotkanie z Donaldem Trumpem

Prezydent Andrzej Duda we wtorek późnym wieczorem miejscowego czasu przyleciał do Waszyngtonu, gdzie spotka się z przywódcą USA Donaldem Trumpem. Rozmowy będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i współpracy gospodarczej. Po przylocie prezydent Duda podkreślił, że cieszy się, że jest pierwszym zagranicznym gościem w Białym Domu po przerwie spowodowanej pandemią

Prezydent Duda we wtorek po południu na briefingu prasowym przed wylotem do USA podkreślił, że spotyka się z prezydentem Trumpem oficjalnie po raz piąty. Zapowiedział, że rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, współpracy gospodarczej, współpracy w ramach Trójmorza, bezpieczeństwa telekomunikacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Podkreślił, że obecna wizyta potwierdza bardzo dobre relacje i silne więzi sojusznicze między Polską i Stanami zjednoczonymi.

Po przylocie prezydent odpowiadał na pytania mediów. - Zostałem zaproszony przez prezydenta Donalda Trumpa, co jest dobrą wiadomością dla Polski i dla nas wszystkich, że sojusz z Polską jest traktowany bardzo poważnie. Jestem pierwszym prezydentem zaproszonym na bezpośrednie spotkanie przez prezydenta Trumpa po tej przerwie w polityce międzynarodowej spowodowanej koronawirusem. Cieszę się, że to spotkanie będzie okazją do wzmocnienia więzi sojuszniczych i budowania dalej relacji z USA, przede wszystkim relacji gospodarczych - mówił Andrzej Duda dziennikarzom.

Duda podkreślił też, że z prezydentem USA nie będzie rozmawiał na temat przenoszenia broni jądrowej do Polski. Zaznaczył też, że nie żałuje, że przyjechał do Stanów Zjednoczonych i straci nieco obecności w Polsce w czasie kampanii wyborczej. Stwierdził, że dzięki tej wizycie więcej będzie w stanie załatwić dla Polski.

Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, który towarzyszy prezydentowi w czasie wizyty w Waszyngtonie, poinformował, że w polskiej delegacji znajdą się też: minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, szef BBN Paweł Soloch oraz kpt. Jacek Siewiera. W spotkaniu ma też uczestniczyć ambasador Polski w USA Piotr Wilczek. Kpt. Jacek Siewiera to lekarz z Wojskowego Instytutu Medycznego i szef wojskowo-medycznej misji, która w kwietniu, w okresie nasilenia epidemii koronawirusa przebywała w Chicago w USA. Kpt. Siewiera wcześniej był szefem takiej samej misji we włoskiej Lombardii. Szczerski poinformował, że podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu zaplanowano jego spotkanie w cztery oczy z prezydentem USA. Po tej rozmowie obędą się rozmowy planarne delegacji obu krajów; następnie prezydenci Polski i USA spotkają się z przedstawicielami mediów. Rozmowy mają się rozpocząć w środę po godzinie 14 czasu miejscowego (20 czasu polskiego). Wspólne oświadczenie Według Szczerskiego Andrzej Duda wraz z Donaldem Trumpem wydadzą wspólne oświadczenie, które będzie podsumowaniem głównych, poruszanych w obu rozmowach tematów. Minister wymienił dwie duże grupy tematów. Są to - jak mówił - bezpieczeństwo militarne, energetyczne i zdrowotne, a także kwestie rozwoju gospodarczego: inwestycji amerykańskich, inicjatywy Trójmorza oraz rozwoju sieci 5G i połączeń telekomunikacyjnych. Szczerski wyjaśnił, że ostateczny kształt oświadczenia będzie zależał od przebiegu rozmów i zostanie przyjęty dopiero po ich zakończeniu. Szczerski poinformował także, że przed wylotem do USA prezydent Duda rozmawiał z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą na temat bezpieczeństwa w naszym regionie. Przywódcy uzgodnili, że prezydent Duda podczas spotkania z Donaldem Trumpem ma w imieniu obu krajów zaapelować o wzmocnienie obecności wojsk USA w Europie. ZOBACZ: Wizyta Dudy w USA. Trzaskowski apeluje do prezydenta Prezydencki minister informował również o rozmowach przed wizytą Dudy w USA z Kijowem. Jako przykład podał swoją rozmowę z zastępcą szefa administracji prezydenta Ukrainy odpowiedzialnym za sprawy zagraniczne Ihorem Żowkwą. W przygotowania do wizyty głowy polskiego państwa w Białym Domu wpisuje się też poniedziałkowa rozmowa telefoniczna prezydenta Dudy z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Szczerski podkreślał, że prezydent Duda chce rozmawiać z Donaldem Trumpem o interesach całego NATO. Wskazywał, że Polska jest bardzo ważnym państwem Sojuszu Północnoatlantyckiego i misja prezydenta Dudy do Waszyngtonu ma także wymiar wspólnotowy, transatlantycki. Wycofanie żołnierzy z Niemiec W minionym tygodniu potwierdzone zostały zapowiedzi prezydenta USA o wycofaniu części żołnierzy USA z Niemiec. Sprawa była poruszana przez ministrów obrony państw Sojuszu na wideokonferencji w ubiegłą środę. Według agencji AP możliwe jest ogłoszenie podczas wizyty Andrzeja Dudy w Białym Domu, że część sił amerykańskich stacjonujących w RFN trafi do Polski. Ministrowie obrony państw NATO wyrazili w zeszłym tygodniu mocne poparcie dla amerykańskiej obecności w Europie, natomiast szef Pentagonu Mark Esper zapewnił o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo europejskie. ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz: przed spotkaniami prezydentów Polski i USA będę zwoływał posiedzenia RBN Przed spotkaniem w Białym Domu, które rozpocznie się w środę po południu miejscowego czasu, prezydent Duda spotka się z polskimi mediami w rezydencji ambasadora RP w USA. Następnie odbędzie się tam ceremonia wręczenia Orderu Orła Białego przyznanego pośmiertnie o. Łucjanowi Królikowskiemu, zmarłemu 11 października 2019 r. w klasztorze w Chicopee w Stanach Zjednoczonych. Order odbierze ojciec prowincjał amerykańskiej prowincji Matki Bożej Anielskiej Zakonu Braci Mniejszych James McCurry. Prezydent odznaczył pośmiertnie Orderem Orła Białego polskiego franciszkanina konwentualnego, zesłańca syberyjskiego i żołnierz armii gen. Andersa o. Łucjana Królikowskiego na początku czerwca, "w uznaniu znamienitych zasług w działalności społecznej i charytatywnej na rzecz polskich sierot wojennych, ofiar przymusowych wysiedleń z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR, za pracę duszpasterską i ofiarną postawę w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi".

