Spotkanie Duda-Trump. Znamy treść wspólnej deklaracji przywódców

Na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Polski, Trump stwierdził, że "wszyscy wiemy, jak wspaniałym i pięknym krajem jest Polska".

- Zaszczytem jest dla mnie przyjęcie mojego przyjaciela Andrzeja Dudy, który wykonuje dobrą pracę. Mam nadzieję, że w wyborach osiągnie sukces - powiedział po spotkaniu Donald Trump.

Polacy i Amerykanie byli razem w walce z komunistyczną opresją. Nasze więzy były zapieczętowane krwią. Zachodnia cywilizacja idzie mocno do przodu, jest dowodem postępu człowieka i musi być broniona. Będziemy bronić jej wspólnie. Dzisiaj potwierdziliśmy silny sojusz - podkreślił prezydent USA.

- Zabezpieczyliśmy 400 mld dol. w obeiacnych wydatkach, które mają być wykonywane w zakresie obronności. Setki miliardów dolarów jednak nie są przez większość państw opłacane. My jednak zawsze jesteśmy zadowoleni, kiedy państwa wykonują swoją rolę - mówił Trump.

Wspólna deklaracja Polski i USA

Jak mówił, USA będą zadowolone, gdy wszyscy członkowie będą płacić równą składkę na NATO. - Chylę czoło przed Polską za jej oddanie w obronie granic - zapewnił.

Amerykański przywódca poinformował także, że podpisano wspólną deklarację dotyczącą 5G. Przyznał, że trwają prace by razem zawrzeć umowę, która będzie wspierać rozwój Polski w zakresie elektrowni jądrowych.

- W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa między rządami Polski i USA, która umożliwi prace projektowe nad wprowadzeniem energii nuklearnej dla produkcji energii w Polsce - poinformował Andrzej Duda.

Polski prezydent zapewnił, ze wzmacnianie współpracy militarnej z USA ma ogromne znaczenie, dodaje Polsce wiarygodności inwestycyjnej ze strony firm amerykańskich. - Istnieje możliwość dalszego zwiększania obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju - mówił.

W odpowiedzi na jedno z pytań, które padło ze strony dziennikarzy Donald Trump wskazał, że USA będą zmniejszać liczbę żołnierzy w Niemczech. - Prawdopodobnie przenieślibyśmy część z nich do innych krajów Europy, w tym do Polski - mówił Trump.

Co ze szczepionką na koronawirusa?

Duda poinformował podczas konferencji prasowej, że rozmawiał z Trumpem o sytuacji w "przestrzeni europejskiej i światowej", jeżeli chodzi o walkę z kornawirusem, a także o tym, "jak działać na przyszłość".

Podziękował prezydentowi USA za deklarację, że "będziemy współpracowali ze sobą - że nasi naukowcy będą współpracowali w prowadzeniu badań nad wynalezieniem szczepionki i leku na koronawirusa".

- Mam nadzieję, że dzięki temu te leki będą również dla moich rodaków dostępne jak najszybciej - powiedział Duda. Ocenił, że poziom prac nad wynalezieniem leków na koronawirusa w USA jest bardzo wysoki.

- Chcielibyśmy zorganizować wizytę w Polsce tak szybko, jak to możliwe; ze względu na kampanię, zapewne będziemy w stanie to zrobić dopiero po wyborach w USA - poinformował Donald Trump.

Polska i USA będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej także przez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych - brzmi wspólna deklaracja polskiego i amerykańskiego przywódcy.

W deklaracji podkreślono wielowiekową przyjaźń i partnerstwo oparte na wspólnych wartościach i interesach między Polską a USA oraz potwierdzono przywiązanie do wartości takich jak: demokracja, rządy prawa, swobody i wolności jednostek oraz wolna i sprawiedliwa dwustronna wymiana handlowa.

Walka z dezinformacją

"Pandemia COVID-19 uwypukla znaczenie powyższych wartości, jak również pilną potrzebę ich obrony i promowania. Polska i Stany Zjednoczone, w porozumieniu z innymi sojusznikami oraz podobnie myślącymi partnerami, będą wspólnie pracować na rzecz odbudowy naszych gospodarek jako silniejszych, bardziej odpornych i lepiej zintegrowanych oraz ochrony naszej krytycznej infrastruktury i technologii, a także dywersyfikacji łańcuchów dostaw. Połączymy też siły w walce z dezinformacją, w szczególności w odniesieniu do faktów historycznych dotyczących II wojny światowej" - czytamy w deklaracji.

Prezydenci obu państw podkreślili, że Polska i USA udzielały sobie pomocy podczas pandemii m.in. przy opracowywaniu terapii i szczepionek; zaznaczyli też znaczenie "przejrzystości", wymiany informacji oraz wolnych i sprawnie funkcjonujących organizacji międzynarodowych w zapobieganiu przyszłym pandemiom.

Współpraca obronna

"Uznając swoje strategiczne partnerstwo, Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały pogłębianie współpracy obronnej, między innymi poprzez dalszą implementację Wspólnych Deklaracji z 12 czerwca 2019 roku i 23 września 2019 roku, a także poprzez rozwój planów wzmocnienia więzi wojskowych pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz amerykańskich zdolności obronnych oraz odstraszania w Polsce" - czytamy w deklaracji.

"Potwierdzamy nasze zobowiązania do inwestowania w zdolności obronne, do sprawiedliwego podziału obciążeń mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa transatlantyckiego i współpracy w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do zapewnienia skutecznego odstraszania i obrony wschodniej flanki NATO. Polska i Stany Zjednoczone będą kontynuowały współpracę w procesie dalszego modernizowania Polskich Sił Zbrojnych, w tym z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu amerykańskiego" - dodali Trump i Duda.

Bezpieczeństwo energetyczne

Prezydenci Polski i USA ocenili, że bezpieczeństwo energetyczne jest "tożsame z bezpieczeństwem narodowym", dlatego Polska i Stany Zjednoczone będą promować dywersyfikację energetyczną, wolny rynek energii oraz wzmocnioną współpracę. "Wyrażamy szczególne zadowolenie z naszego partnerstwa jeśli chodzi o dostawy dla Polski amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG), a także rozpoczęcia nowego rozdziału w naszej współpracy energetycznej poprzez partnerstwo na rzecz rozwoju polskiego sektora cywilnej energii jądrowej" - głosi deklaracja.

We wspólnej deklaracji podkreślono także wzajemne wsparcie dla Inicjatywy Trójmorza oraz wyrażono "dumę" z przeznaczenia znaczących funduszy na rzecz wdrożenia inicjatywy i wezwano do przyłączenia się przez inne państwa.

Trump i Duda zaakcentowali także rolę "wolnej i sprawiedliwej dwustronnej wymiany handlowej".

Wymiana handlowa

"Jesteśmy dumni z faktu, że od 2016 roku wymiana handlowa pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi wzrosła o ponad 50 proc. i zobowiązujemy się do przeciwdziałania nieuczciwym praktykom handlowym. Będziemy też nadal dążyć do zwiększenia wolumenu wymiany handlowej i inwestycji, zwłaszcza w dziedzinie nowoczesnych technologii" - czytamy w deklaracji.

"Oba nasze narody łączy poszanowanie dla prywatności i wolności osobistych oraz zrozumienie znaczenia bezpieczeństwa naszych systemów telekomunikacyjnych. Dlatego też ponownie potwierdzamy treść Wspólnej Deklaracji z września 2019 roku i zobowiązujemy się do współpracy w rozwijaniu rozwiązań technologicznych następnej generacji, a także do korzystania wyłącznie z usług bezpiecznych i zaufanych dostawców, sprzętu oraz łańcuchów dostaw w ramach naszych sieci 5G" - dodano.

Trump i Duda zadeklarowali także współpracę w promowaniu innowacyjnych rozwiązań dla zapewnienia "zróżnicowanego łańcucha dostaw zaufanych sprzedawców technologii 5G".

"Bliżej niż kiedykolwiek wcześniej"

- Nigdy nie mieliśmy lepszych relacji, nie byliśmy bliżej Polski, niż teraz - mówił prezydent Donald Trump na spotkaniu z prezydentem Dudą. - Jestem pierwszym prezydentem, który gości tutaj po tym, jak zostały otwarte granice po lockdownie, dlatego bardzo dziękuję za to zaproszenie - mówił z kolei prezydent Duda.

To piąte oficjalne, dwustronne spotkanie obu prezydentów. Jedno miało miejsce w Polsce, pozostałe odbyły się na terenie USA.

Do pierwszego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem doszło podczas oficjalnej wizyty prezydenta USA w Polsce na początku lipca 2017 roku. Do jedynej jak dotąd wizyty Trumpa w naszym kraju doszło pół roku po objęciu przez niego urzędu.

Trump wygłosił wtedy głośne przemówienie na Placu Krasińskich, podczas którego chwalił bohaterstwo Polaków i wypowiadał się - na tle Pomnika Powstania Warszawskiego - z uznaniem o polskiej historii. Podczas tej wizyty doszło też do jego spotkania z 12 liderami państw Trójmorza.

Do kolejnego oficjalnego dwustronnego spotkania Duda-Trump doszło we wrześniu 2018 roku, podczas oficjalnej wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie. Duda był co prawda z wizytą w USA już w maju 2018 roku, ale wtedy nie spotkał się z Trumpem.

