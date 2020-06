Budka: Duda zawsze będzie "zlepiony" z Kaczyńskim

- Polacy muszą zrozumieć, że decyzje, które będą podejmowane w Pałacu Prezydenckim przez 5 lat, gdyby nie daj Bóg wygrał Andrzej Duda, to będą decyzje z Nowogrodzkiej. Przez pięć lat tej prezydentury wielokrotnie Jarosław Kaczyński pokazał kto podejmuje decyzje - mówił w "Graffiti" przewodniczący PO Borys Budka.

- Wierzę, że zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego to będzie nasz wspólny sukces. Mam nadzieję, że będę cieszył się 12 lipca, gdy zostaną ogłoszone wyniki wyborcze, że Polska ma silnego prezydenta - powiedział w "Graffiti" przewodniczący PO Borys Budka.

ZOBACZ: Budka: Sztab prezydenta Dudy mówi ciągle o seksie

Gość "Graffiti" przyznał, że przez nawałnice, które przeszły nad Warszawą, kandydat na prezydenta musiał zmodyfikować program. - Od wieczora zajmuje się sprawami warszawskimi. Być może dziś wieczorem pojawi się na Lubelszczyźnie, ale dopiero wówczas wszystko będzie opanowane tutaj, w Warszawie - przekazał Budka, dodając, że Trzaskowski "dynamicznie podejmuje decyzje", a sprawy Warszawy to dla niego "priorytet" i traktuje swoje obowiązki "bardzo poważnie.

"Decyzje z Nowogrodzkiej"

Prowadzący program Piotr Witwicki pytał o doniesienia portalu 300polityka.pl według których, w kampanię prezydenta Dudy ma włączyć się Jarosław Kaczyński. Budka był pytany, czy sztab prezydenta Warszawy "boi się prezesa PiS".

- Jarosław Kaczyński nie bierze udziału w tym wyścigu, ale chce pokazać, że Andrzej Duda to jego kandydat i człowiek od niego zależny. Myślę, że ten sygnał będzie odbierany jednoznacznie. Polacy muszą zrozumieć, że decyzje, które będą podejmowane w Pałacu Prezydenckim przez 5 lat, gdyby nie daj Bóg wygrał Andrzej Duda, to będą decyzje z Nowogrodzkiej. Przez pięć lat tej prezydentury wielokrotnie Jarosław Kaczyński pokazał kto podejmuje decyzje - mówił Budka.

Przewodniczący PO dodawał, że urzędujący prezydent podpisywał ustawy, które "niszczyły Trybunał Konstytucyjny, KRS, czy Sąd Najwyższy". - To Andrzej Duda nie wahał się podpisywać ustawy, które wprowadzały nowe podatki. To wreszcie Andrzej Duda ustawę, która dała Kurskiemu i tzw. Telewizji Publicznej 2 mld złotych na ohydną propagandę. Andrzej Duda to osoba zlepiona i zawsze będzie zlepiona ze swoim politycznym partnerem - Jarosławem Kaczyńskim - mówił Budka.

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Próbował zgładzić młodego myszołowa, ale przeszkodziły mu sosny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/bas/ Polsat News