Przez ulewy Trzaskowski zmienia kampanijne plany

W poniedziałek w województwie mazowieckim obowiązywały ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed burzami z gradem, wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ulewa w Warszawie spowodowała lokalne podtopienia i utrudnienia na drogach. Do wtorkowego poranka strażacy interweniowali ponad tysiąc razy.

"MPWiK uruchomiło 30 brygad monitorujących infrastrukturę" - informował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski we wpisie zamieszczonym w poniedziałek późnym wieczorem na Twitterze i Facebooku.

"W Potoku Służewieckim przekroczone były stany alarmowe - w ostatnich godzinach poziom wody obniżył się jednak o 8 cm. Jest też zalewisko na drodze S8 w kierunku Marek, ta trasa jest jednak w zarządzie GDDKiA, do której apelujemy o pilne działanie" - podkreślił prezydent stolicy.

"Kontrolujemy też poziom Wisły - głównej fali powinniśmy się spodziewać w weekend, ale według prognoz Instytutu Hydrologii i Gospodarki Wodnej poziom wody w rzece będzie wciąż poniżej poziomów ostrzegawczych" - napisał Trzaskowski. "Systemy przeciwburzowe działają sprawnie" - zapewnił.

Wcześniej, poseł KO i członek sztabu Trzaskowskiego Sławomir Nitras poinformował na swoim profilu Twitterze, że "w związku z sytuacją powodziową w Warszawie Rafał Trzaskowski był zmuszony odwołać wyjazd do Miedzyrzeca Podlaskiego i Białej Podlaskiej".

- Rafał Trzaskowski wczoraj wrócił do Warszawy, dziś jest na miejscu, od rana pracuje i będzie swój kampanijny kalendarz dostosowywał do sytuacji w Warszawie i jeżeli potrzebne będą modyfikacje, również to będzie dokonane - powiedział Borys Budka w poniedziałek rano w "Graffiti".

Jak dodał, prezydent Warszawy w ten sposób "pokazuje, że swoje obowiązki traktuje bardzo poważnie". Trzaskowski, poinformował Budka, "być może wieczorem pojawi się na Lubelszczyźnie, ale dopiero wówczas, jeżeli wszystko opanowane będzie w Warszawie".

Dwa ostatnie regiony

Trzaskowski na swej kampanijnej trasie odwiedził już prawie wszystkie regiony. Do dwóch ostatnich, w których jeszcze nie był - Lubelskiego i Podkarpackiego miał pojechać we wtorek i w środę.

Planowane były m.in. wystąpienia w Lublinie i Rzeszowie. - Będą spotkania i w mniejszych miejscowościach, ale też pokazywanie programu. Rafał Trzaskowski opowiedział już o kilku swoich pomysłach, jak "inwestycje za rogiem", jak fundusz stypendialny dla mniej zamożnej młodzieży, a teraz dojdą kolejne elementy programu - zapowiadała w rozmowie posłanka KO Barbara Nowacka ze sztabu Trzaskowskiego.

Podsumowanie kampanii Trzaskowskiego planowane jest na piątek, choć nie wiadomo jeszcze gdzie. Niewykluczone, że kandydat Koalicji Obywatelskiej wystąpi na dużym otwartym spotkaniu w Warszawie, gdzie miałby przypomnieć swój program wyborczy i zaapelować o mobilizację przed niedzielnymi wyborami prezydenckimi.