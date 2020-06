Trzaskowski do Dudy: trochę mniej emocji

- Jak zostanę prezydentem, to będę przygotowywał "Raport o stanie państwa" co roku i będę go prezentował, tak by pokazywać bardzo konkretne rozwiązania konkretnych problemów - zapowiedział Rafał Trzaskowski po spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych. Prezydent Warszawy był też pytany, co chciałby powiedzieć Andrzejowi Dudzie "na ostatniej prostej kampanii".