Zbigniew Preisner twierdzi, że Andrzej Duda złamał jego prawa autorskie. Zapowiada proces

"Co za bezczelność?! Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, łamie moje osobiste prawa autorskie" - stwierdził kompozytor Zbigniew Preisner, komentując niedzielną wizytę głowy państwa w Krakowie. Uznał, że podczas przedwyborczego spotkania nielegalnie odtworzono jego piosenkę. Kompozytor zapowiedział złożenie pozwu sądowego.

W niedzielę Andrzej Duda w ramach kampanii wyborczej pojechał do Krakowa, gdzie m.in. przemawiał z podestu ustawionym na Rynku Głównym.

- W 2015 roku, kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji PO-PSL, bezrobocie wynosiło ponad 9 proc. W najgorszym momencie pandemii koronawirusa bezrobocie wzrosło do 6 proc., czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż koronawirus. Dla polskiej gospodarki byli gorsi niż koronawirus - mówił do zgromadzonych mieszkańców stolicy Małopolski.

Muzyk chce procesować się z Dudą

Aktywność prezydenta nie ograniczyła się tego dnia jedynie do głównego placu Krakowa. "Dudabus", czyli kampanijny autobus, pojawił się na pobliskim Małym Rynku. Wówczas sztabowcy Dudy mieli włączyć muzykę, a dokładnie utwór "Miejcie nadzieję", który skomponował Zbigniew Preisner do słów Adama Asnyka. Oryginalnie wykonał go Jacek Wójcicki.

To zdarzenie oburzyło kompozytora. Na swoim facebookowym profilu Zbigniew Preisner napisał, że piosenka została wyemitowana bez jego zgody.

"Co za bezczelność?! Andrzej Duda, kandydat na prezydenta, łamie moje osobiste prawa autorskie. Informuję, że nie popieram Pana kandydatury i nie życzę sobie wykorzystywania mojej twórczości do Pana promocji" - stwierdził.

Kompozytor zapowiedział także, że "wejdzie na drogę prawną". Swój wpis opublikował w dwóch językach: po polsku i angielsku.

Preisner chciał, by politycy PiS szli z głośnikami po Krakowie

To nie pierwszy raz, gdy Preisner zapowiada proces wobec polityków za wykorzystanie jego utworu. W 2013 r. twierdził, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości nielegalnie odtworzyli jego utwór podczas uroczystości upamiętniających 3. rocznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich. Wówczas również chodziło o piosenkę "Miejcie nadzieję". PiS zaprzeczył, by ktokolwiek z partii wykorzystał tę kompozycję.

W rozmowie z Radiem Zet Preisner mówił, że chce, aby "politycy PiS przeszli z Wawelu na krakowski Rynek z głośnikami, przez które ogłoszą, że kompozycji użyli nielegalnie".

- Jeśli tego nie zrobią, będą mieli proces - ogłosił wtedy muzyk.

