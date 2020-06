Ruszył proces w trybie wyborczym o słowa Trzaskowskiego

Trzaskowski 14 czerwca podczas spotkania w Wrocławiu powiedział: "Dzisiaj w Polsce prawie milion osób straciło pracę. I też pytam pana prezydenta: dlaczego nie stoi Pan przy wszystkich tych, których rząd pozostawił samym sobie? Co Pan zrobił dla tych wszystkich, którzy dzisiaj tracą pracę?".

Komitet wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy pozwał za te słowa Trzaskowskiego w trybie wyborczym, domagając się sprostowania we wszystkich mediach.

W poniedziałek wniosek rozpoznawany jest przez warszawski Sąd Okręgowy. Wyrok ma zostać ogłoszony o 13:00.

"Tyle osób straciło pracę"

Pełnomocnik Trzaskowskiego mec. Elżbieta Kosińska-Kozak podkreślała, że w ostatnim czasie nie padła żadna wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, z której wynika, że kandydat próbuje odnosić słowa o bezrobotnych do jakiegoś konkretnego momentu ani łączyć tę sprawę z epidemią koronawirusa. Jej zdaniem kandydat KO stwierdził po prostu pewien fakt. Jak podkreśliła, Trzaskowski nie mówił też o przyroście bezrobotnych.

- To jest pewne stwierdzenie faktu: tyle osób straciło pracę. Jeśli będziemy prostować tego rodzaju wypowiedzi, to znaczy, że już nic nie możemy mówić - stwierdziła pełnomocnik. Jej zdaniem ewentualne sprostowanie tyczyłoby się sprostowania "pewnej interpretacji" tej wypowiedzi, a nie samej wypowiedzi.

Natomiast zdaniem pełnomocnika strony wnioskującej mec. Adriana Salusa podniesienie problemu bezrobocia w tym kontekście miało wywoływać niepokój. Jego zdaniem Trzaskowski "nie mógł mieć na myśli poziomu bezrobocia ogólnie".

Podkreślił również, że analogiczna wypowiedź o więźniach, np. "Dzisiaj w Polsce 100 tys. osób trafiło do więzienia", nie byłaby interpretowana jako ogólna informacja o liczbie osób przebywających w więzieniach. - Uczestnik powiedział to, co powiedział, a strona przeciwna próbuje nadać tej wypowiedzi przeciwny sens - przekonywał mec. Salus.

Poseł KO Cezary Tomczyk zwołał w poniedziałek konferencję przed siedzibą PiS, stwierdził, że politycy partii rządzącej mówili, że "milion bezrobotnych to pewna nieścisłość". - I dzisiaj chcę się z tym zgodzić. To nie jest milion, ale dokładnie 1,011 718 osób bezrobotnych - oświadczył poseł KO.

"Rząd próbuje pewne fakty zakryć"

Podkreślił, że "za każdą osobą bezrobotną stoi człowiek, osobna historia".

Tomczyk stwierdził, że "dzisiaj problem bezrobocia narasta, rząd próbuje pewne fakty zakryć, nie pokazywać ich w pełnej krasie". - A my dzisiaj potrzebujemy prawdy, bo ludziom należy się odpowiedź, i należy się pomoc tu i teraz" - powiedział poseł KO. Przywołał także dane z Uniwersytetu Warszawskiego, które - jak mówił - pokazują, "że bezrobocie ukryte może wynosić nawet dodatkowe pół miliona ludzi".

.@CTomczyk: Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła: 1 011 718. W pozwie, który złożyli pełnomocnicy Andrzeja Dudy, stwierdzono, że w samych miesiącach luty-maj pracę straciło 100 000 osób. Dzisiaj bezpieczeństwo pracy to priorytet, dlatego musimy o tym mówić. pic.twitter.com/CQf9qrF2rs — Trzaskowski2020 (@trzaskowski2020) June 22, 2020

Zgodnie z Kodeksem wyborczym sąd okręgowy rozpoznaje wniosek złożony w trybie wyborczym w ciągu 24 godzin. W ciągu następnych 24 godzin strony mają czas na złożenie zażalenia do sądu apelacyjnego, który rozpoznaje je w ciągu 24 godzin. Od postanowienia sądu II instancji nie przysługuje skarga kasacyjna i podlega ono natychmiastowemu wykonaniu.