Aktywista LGBT spotkał się z prezydentem. Wiemy, o czym rozmawiali

- Mam nadzieję, że nadejdzie czas, bardzo szybko, że zmieni się prezydent, który będzie szanował wszystkich obywateli niezależnie od poglądów, niezależnie od orientacji seksualnej, bo w obecnej sytuacji nie możemy na to liczyć, a prezydent powiedział, że nie zatrzyma swojej kampanii, dalej będzie mówił o ideologii LGBT, dalej będzie szczuł - powiedział po spotkaniu Staszewski.

"Liczę na to, że będzie ostra odpowiedź Unii Europejskiej"

- Liczę na to, że będzie ostra odpowiedź Unii Europejskiej, która moim zdaniem, jest jednym z nielicznych organów, który może w jakiś sposób na Polsce wymusić, żeby tej homofobii nie było, żeby prezydent nie szczuł na Polaków i żeby partia PiS-u zaprzestała tych obrzydliwych działań - dodał.

Aktywista LGBT dodał, że powiedział prezydentowi, że "Karta Rodziny" powinna być usunięta.

ZOBACZ: "Ludzkość spotka kara większa od Sodomy i Gomory". List wójta ws. LGBT

- Wielokrotnie apelowałem do pana prezydenta, żeby przestał mówić o ideologii LGBT, jako o czymś strasznym i przerażającym, co chce zniszczyć polskie rodziny, żeby przestał szczuć na osoby LGBT i dlatego też w takiej formule zakończyliśmy nasze spotkanie, które by pewnie mogło jeszcze trochę trwać, natomiast w momencie, w którym prezydent powiedział, że nie zamierza przepraszać za swoje słowa, że uważa, że nie szczuje, że ma prawo do głoszenia swoich słów, które uważa, że są w ramach wolności słowa, no to dla mnie przestało być jakiekolwiek pole do dyskusji z panem prezydentem - dodał.

WIDEO: Aktywista LGBT spotkał się z prezydentem

"W dobrej atmosferze"

Pytany o przebieg spotkania rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, że odbyło się ono w "dobrej atmosferze". - Spotkanie było dobre, konstruktywne. Ono wynikało przede wszystkim z otwartości pana prezydenta Andrzeja Dudy na to, żeby także o trudnych sprawach tutaj w Pałacu Prezydenckim rozmawiać – powiedział Spychalski.

Podkreślił, że prezydent Duda jest otwarty na rozmowy, wymianę poglądów, debaty i dyskusje, ponieważ na tym polega jego rola. - Wymieniamy swoje poglądy, wymieniamy argumenty, ale nie we wszystkim się zgadzamy. Spotkanie było dobre i konstruktywne - powiedział Spychalski.

ZOBACZ: Andrzej Duda zaprosił aktywistę LGBT do Pałacu Prezydenckiego. "Czekam"

Dodał, że rozmowa wynikała przede wszystkim z otwartości prezydenta na rozmowy o problemach i trudnych sprawach. - Takie rozmowy toczą się w Pałacu Prezydenckim od początku kadencji prezydenta Andrzeja Dudy - zaznaczył Spychalski. Jak dodał, nasza kultura polityczna polega na tym, że możemy dyskutować i wymieniać poglądy.

- Pan prezydent Andrzej Duda podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w podpisanej przez siebie "Karcie Rodziny" - dodał Spychalski.

Odnosząc się nieobecności na spotkaniu kandydata Lewicy na prezydenta Roberta Biedronia, który apelował o rozmowę z prezydentem, a po otrzymaniu zaproszenia zrezygnował z jego przyjęcia, Spychalski stwierdził, że celem Biedronia "nie było przyjście na takie spotkanie, a to, żeby wyłącznie o nim mówić". - Szkoda, że do takiego spotkania nie doszło - dodał

WIDEO - Ciało obdarte ze skóry i rozczłonkowane. Wstrząsające szczegóły zbrodni na Pomorzu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ polsatnews.pl