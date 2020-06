"Ludzkość spotka kara większa od Sodomy i Gomory". List wójta ws. LGBT

"Każdego człowieka obowiązuje na pierwszym miejscu prawo Boże", a "ideologia LGBT za cel swój postawiła sobie wprowadzenie wszelkiego zła" - brzmi list, który wójt gminy Tuszów Narodowy wysłał do Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. To odpowiedź samorządowca na działania RPO, który skierował do sądów administracyjnych skargi na uchwały rad gmin o przeciwdziałaniu "ideologii LGBT".