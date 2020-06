Aktywista LGBT przyjdzie na spotkanie z Dudą. "Powiem mu o nienawiści, jaką rozpętała jego partia"

- Słowa, których używa się wobec mniejszości LGBT, nie są godne żadnego człowieka, a co dopiero prezydenta - powiedział polsatnews.pl aktywista LGBT Bartosz Staszewski, który przyjął od Andrzeja Dudy zaproszenie na spotkanie. Jak dodał, nie podoba mu się, że prócz niego do prezydenta przyjdzie Robert Biedroń. - Jeżeli chcą się spotkać, mogą wybrać inny termin. Ja chcę iść apolitycznie - zapewnił.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda odwiedził Lublin. Na zorganizowanym tam wiecu spotkał się z Bartoszem Staszewskim, aktywistą LGBT, który powiedział mu, że "jako gej czuje się zaszczuty przez kampanię nienawiści" prowadzoną przez głowę państwa i "jego partię".

W odpowiedzi na ten zarzut, Duda zaprosił Staszewskiego na spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Termin wyznaczono na środę tuż przed południem. Aktywista potwierdził, że na spotkanie przyjdzie.

"Mam dla prezydenta kilka gorzkich słów"

Na swoim profilu na Facebooku Staszewski napisał, że "ma dla prezydenta kilka gorzkich słów prawdy na temat homofobii i transfobii, której jest winny obecny rząd i on sam".

"Dość szczucia na osoby LGBT, zasługujemy na szacunek i równe prawa jak każdy inny obywatel w tym kraju. Prawa osób LGBT to prawa człowieka" - dodał we wpisie.

"Takie słowa wobec mniejszości nie są godne prezydenta"

W rozmowie z polsatnews.pl Bartosz Staszewski zapowiedział, że powie Andrzejowi Dudzie o "kampanii nienawiści, którą rozpętała jego partia PiS".

ZOBACZ: Prezydent o LGBT: próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to ideologia

- Ona uderza w osoby LGBT żyjące w Polsce. Jest godna potępienia, a słowa, których używa się wobec mniejszości, czyli także wobec mnie, nie są godne żadnego człowieka, a co dopiero prezydenta - mówił.

Staszewski zapowiedział, że zaapeluje do prezydenta, aby "nie używał takich słów". Liczy się jednak z tym, że to "złudne życzenie". - Chcę też poinformować (prezydenta - red.), jak homofobia działa na młodych ludzi, którzy mają depresję i popełniają samobójstwa.

Na spotkaniu będzie też Biedroń. Staszewski "jest zaskoczony"

Polsatnews.pl zapytał Staszewskiego, dlaczego - jego zdaniem - Duda zgodził się na spotkanie z nim.

- Poprosiłem o to prezydenta "oko w oko" i on się zgodził. Być może był zaskoczony propozycją, nie przemyślał jej. Tak uważam, biorąc pod uwagę, co się dzieje w ostatnich dniach, gdy obóz PiS rozkręca kampanię nienawiści wobec osób LGBT, a nie chce z nimi rozmawiać - stwierdził aktywista.

We wtorek Bartosz Spychalski z Kancelarii Prezydenta poinformował jednak, że na środowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim pojawią się także Robert Biedroń, kandydat Lewicy na prezydenta oraz jego matka Helena.

Staszewski przyznał polsatnews.pl, że "jest zaskoczony" tą informacją. - Dowiedziałem się o tym z mediów. Nie kontaktowałem się wcześniej w tej sprawie z panem Biedroniem - mówił.

Aktywista stwierdził, że "nie podoba mu się" formuła spotkania z udziałem dwóch kandydatów na prezydenta.

- Umawiałem się na spotkanie z prezydentem, a nie z nim oraz kandydatem Lewicy na ten urząd. Jeżeli (politycy - red.) chcą się spotkać, mogą wybrać inny termin, bo dojdzie do dziwnego "miksu", że spotkam się z dwoma kandydatami na prezydenta. Ja chcę iść do Pałacu jako apolityczny działacz LGBT, który chce żyć w Polsce, a jest w niej dyskryminowany - zapewnił aktywista.

WIDEO - Żalek: nie wiem, za które słowa miałbym przepraszać Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/hlk/ polsatnews.pl