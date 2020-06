Posłanka Lewicy zbulwersowana słowami Czarnka nt. LGBT. "Narracja pasująca do III Rzeszy"

- To jest szczucie, to jest narracja pasująca bardziej do III Rzeszy niż do XXI wieku i Polski w centrum Europy - mówiła w "Śniadaniu w Polsat News" Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), komentując ostatnie wypowiedzi polityków Zjednoczonej Prawicy. - Pani poseł w emocjach kampanijnych próbuje zwrócić uwagę na kandydata Lewicy - odpowiedział Paweł Mucha (Kancelaria Prezydenta).

- Skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym - powiedział w sobotę na antenie TVP Info poseł PiS Przemysław Czarnek.

Z kolei prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z wyborcami w Brzegu mówił, że "istota polskości to przywiązanie do tradycji i wiary; dzisiaj też bronimy naszych wartości. W konstytucji z 1997 r. jest afirmacja rodziny i jej szczególnej ochrony ze strony państwa". W ocenie prezydenta dzieciom i młodzieży w szkołach "wciskana jest ideologia" LGBT.

Prezydent ocenił, że w czasach komunizmu w Polsce starano się "ideologizować dzieci". - To był bolszewizm. To było ideologizowanie dzieci. Dzisiaj też nam i naszym dzieciom próbuje się wciskać ideologię, ale inną. Zupełnie nową, ale to też jest neobolszewizm. Jeżeli w szkole przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny i zrównoważony, to to jest ideologia i nic innego - mówił Duda.

Z kolei w Polsat News prezydent powiedział, że szkoła powinna być wolna wobec wszelkiej indoktrynacji ideologicznej. Wspominał, że jako uczeń był indoktrynowany propagandą komunistyczną serwowaną w szkole i w różnego rodzaju organizacji młodzieżowych.

- Tak samo nie życzę sobie indoktrynacji dzisiaj i nie życzę sobie, żeby edukatorzy wysyłani przez różnego rodzaju organizacje LGBT w szkołach edukowali seksualnie małe dzieci, bo jest to według mnie indoktrynacja ideologiczna i ja sobie po prostu tego nie życzę - mówił prezydent.

Do słów polityków Zjednoczonej Prawicy na temat LGBT odnieśli się goście "Śniadania w Polsat News".

- W ostatnich dniach na antenach różnych telewizji, podczas wieców wyborczych, z ust ważnych polityków PiS, wczoraj z ust prezydenta Andrzeja Dudy, padły haniebne słowa pod adresem setek tysięcy Polek i Polaków. Chciałabym się do tego odnieść i zwrócić się do osób LGBT, że są w pełni normalni. Solidaryzuję się z nimi tak jak cała Lewica - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

- Pani poseł w emocjach kampanijnych próbuje zwrócić uwagę na kandydata Lewicy, ale robi to w sposób absolutnie niegodny i nieprawdziwy - odpowiedział Paweł Mucha.

Przypomniał, że prezydent podpisał "Kartę Rodziny". – Zakłada ona wsparcie dla polskich rodzin, która wskakuje na priorytet polskiej rodziny, jeżeli chodzi o ochronę polskiej rodziny w sferze wartości – podkreślił.

- Prezydent wyraźne mówił, że nie godzi się na to, by następowała indoktrynacja ideologiczna, mówiąc o ideologii LGBT i mówiąc o tego rodzaju dokumentach jak karta LGBT. Wypowiedzi, które są formułowane przez pana prezydenta odnoszą się nie do ludzi, ale do ideologii - dodał.

