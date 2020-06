Trzaskowski w Opolu "zostawił" pytania do prezydenta. O konstytucję, maseczki i dzielenie Polaków

Rafał Trzaskowski swoją sobotnią wizytę na Opolszczyźnie rozpoczął od wizyty w Kadłubie. Następnie przyjechał do Opola, gdzie na placu Wolności spotkał się z kilkoma tysiącami swoich sympatyków



- Opole to dla nas wszystkich symbol wolnej kultury, symbol festiwalu polskiej piosenki. Pamiętacie, co chcieli ostatnio z nim robić. Chcieli go cenzurować, przenosić. Na to się nigdy nie zgodzimy - mówił.

Przypomniał, że ma bardzo osobisty stosunek Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu ze względu na to, że jego ojciec Andrzej Trzaskowski wielokrotnie dyrygował Polską Orkiestrą Radia i Telewizji na tym festiwalu.

"Niektórzy nie chcą, by kultura zmuszała do myślenia"

Nawiązał do szczególnie bliskiej mu piosenki "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena i zacytował jej słowa. "Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek"

ZOBACZ: Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:30



Próbowano ocenzurować festiwal w Opolu, Radiową Trójkę, nie pozwolimy na to. Kultura powinna być silna, niezależna, powinna zmuszać do myślenia, niektórzy nie chcą, by zmuszała do myślenia.

Trzy propozycje dla Polaków

Mówił o trzech głównych propozycjach swojej kandydatury.

Pierwsza, to stworzenie Centów Rozwoju Lokalnego, każde miasto miałoby dostać 30 mln zł na jego rozwój. - To wy będziecie decydować, co w tym centrum będzie - tłumaczył.

ZOBACZ: Prezydent o LGBT: próbuje nam się wmówić, że to ludzie, a to ideologia

Druga propozycja to 10 tys. zł dla rodziny, która będzie chciała wymienić piec węglowy, ocieplić budynek, czy zamontować panele słoneczne na nim.

Trzecia propozycja, to darmowe żłobki i przedszkola w całej Polsce.

Pytania do Andrzeja Dudy

- Tak się złożyło, że za kilka godzin w Opolu będzie prezydent Duda. Trzeba głowie państwa zadać kilka pytań - przekazał Trzaskowski.

Jak mówił, "wszyscy słyszymy o nowych faktach dotyczących zarządzania epidemią, kupowania masek, czy respiratorów, których nikt nie widział. Urzędnicy zabierają dokumenty do domu. Dlaczego żadna z afer PiS nie została wyjaśniona".

Wideo: Trzaskowski w Opolu "zostawił" pytania do prezydenta. O konstytucję, maseczki czy dzielenie Polaków

- Dlaczego prezydent nie chcę zgodzić się na walkę fair w tych wyborach - pytał kandydat KO na prezydenta. Wspomniał przy tym o krótkim czasie, jaki miał na zebranie 100 tys. podpisów,

Pytał również o przestrzeganie konstytucji.

ZOBACZ: Sondaż prezydencki. Duda i Trzaskowski ze wzrostem poparcia, dystansują resztę stawki

- Dlaczego, gdy prezydent przedstawia propozycje programowe, to w taki sposób, że musi Polaków dzielić? Jaki gest wykonał, by łagodzić podziały wśród Polaków? - dodał.

Zdziwienie Trzaskowskiego wzbudziła także postawa Andrzeja Dudy wobec TVP Info. - Dlaczego pan prezydent zgadza się na to, że telewizja, która kiedyś nazywana była publiczną, nadal manipulowała, szczuła jednych na drugich? Czy panu prezydentowi znowu zaczął się podobać prezes Kurski - pytał Trzaskowski.

Stwierdził też, że "autorytetu TVP Info nie da się odbudować i dlatego trzeba ją zlikwidować".

Podczas wizyty w Opolu Trzaskowski napotkał też wolontariuszy wspierających kampanię Andrzeja Dudy, z którymi przywitał się tzw. żółwikiem. "Wspólnota zaczyna się od drobnych rzeczy – od wyciągnięcia ręki. Możemy się spierać, możemy się nie zgadzać, ale powinniśmy się szanować. Bo Polska jest wspólna" - skomentował.

Wspólnota zaczyna się od drobnych rzeczy – od wyciągnięcia ręki. Dziś w Opolu spotkałem wolontariuszy Andrzeja Dudy. Możemy się spierać, możemy się nie zgadzać, ale powinniśmy się szanować. Bo Polska jest wspólna! pic.twitter.com/Yq3eKtUkjC — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) June 13, 2020

WIDEO - Pogoda - 13 czerwca, rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ml/ polsatnews.pl