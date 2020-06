"Polki nie mają takich praw jak reszta Europejek". Biedroń podpisał "Pakt dla kobiet"

Kandydat na prezydenta podpisał w Poznaniu siedmiopunktowy "Pakt dla kobiet", w którym zobowiązał się m.in. do wprowadzenia możliwości bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia, do wprowadzenia równych, godnych płac i emerytur dla kobiet czy do bezpłatnego dostępu do nowoczesnej antykoncepcji.

Biedroń przekonywał, że codzienność kobiet w Polsce "nie wygląda dziś tak, jak umówiliśmy się na nią w konstytucji" i trzeba to zmienić.

- Kobiety dzisiaj, w przeciwieństwie do innych grup, niestety nadal nie mają równych praw. Polki nie mają takich samych praw, jak Francuzki czy Belgijki. Kobietom nadal odmawia się prawa do decydowania o swoim życiu, o swoim ciele, o swoich potrzebach - mówił.

"Obowiązkiem mężczyzn jest stanąć solidarnie obok kobiet"

Jak dodał, w Polsce nadal jest tak, że prawo, "które często stanowią politycy ręka w rękę z biskupami" sprawia, że kobiety w Polsce zmuszane są do zabiegu przerywania ciąży w sposób nielegalny i niebezpieczny.

- Polska ma jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o przerwanie ciąży. Tylko Watykan i tylko Malta mają podobne ustawodawstwo. Cierpienie kobiet jest naszym cierpieniem, bo to jest cierpienie naszych matek, córek, koleżanek i przyjaciółek. Dlatego naszym obowiązkiem jako mężczyzn jest stanąć dzisiaj solidarnie obok kobiet i powiedzieć: "nie dla cierpienia kobiet". To jest nasz obowiązek - mówił.

Kandydat przypomniał też, że to kobiety i dzieci są najczęściej są ofiarami przemocy domowej, "z którą żaden rząd do tej pory sobie nie poradził". Podkreślił, że kobiety w Polsce nadal zarabiają 20 proc. mniej od mężczyzn, wykonując tę samą pracę, często na tych samych stanowiskach.

Biedroń przekonywał, że sytuacja kobiet w Polsce może się zmienić, bo mogą to uregulować politycy, "którzy będą mieli serce po odpowiedniej stronie". Zapewnił też, że sam "stoi po stronie kobiet".

bia/ PAP