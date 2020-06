Prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:30

Kampania wyborcza wchodzi w decydującą fazę - do rozpoczęcia I tury zostało 15 dni. - To są wybory, które rozstrzygają o tym, jaka będzie Polska - mówił w sobotę Andrzej Duda na Zjeździe Klubów "Gazety Polskiej". Prezydent będzie gościem Piotra Witwickiego w programie "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:30.

W środę prezydent Andrzej Duda podpisał zobowiązanie "Karta rodziny". To zbiór zasad, którymi, jak zadeklarował, będzie się kierował, podejmując decyzje o podpisywaniu ustaw uchwalanych przez parlament.

Karta zobowiązuje prezydenta m.in. do utrzymania wszystkich prorodzinnych programów, które zostały wprowadzone podczas jego prezydentury ("Rodzina 500 plus", "Dobry start" i "Mama plus"), i dbanie o ich rozwój. Jednocześnie deklaruje również wprowadzenie nowych programów wsparcia, w tym m.in. bonu wakacyjnego na każde dziecko w wysokości 500 zł i objęcie szczególną opieką rodzin wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami.

Podpisując dokument, prezydent zobowiązał się do obrony instytucji małżeństwa, tym samym deklarując brak zgody na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. W karcie zaznaczono również, że zgodnie z zapisami konstytucji małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. "Karta rodziny" przewiduje też "ochronę dzieci przed ideologią LGBT". W dokumencie znalazły się zapisy dotyczące zakazu propagowania tej ideologii w instytucjach publicznych oraz prawa rodziców do decydowania, w jakim duchu będą kształcić swoje dzieci, którzy – według karty – są przede wszystkim odpowiedzialni za edukację seksualną swoich dzieci.

