Prymas w Boże Ciało: Dziękujemy za tych, którzy w czasie pandemii są na pierwszej linii frontu

W święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - jedno z najważniejszych w Kościele katolickim - prymas Polski dziękował walczącym z epidemią i idącym do "skrzywdzonych i wykorzystanych". Metropolita gnieźnieński przewodniczył w bazylice prymasowskiej mszy św. w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

"Dziękujemy tym, którzy narażają życie"

- Choć dziś, w przeżywanym wciąż przez nas wszystkich czasie epidemii, musimy dalej zachować konieczną ostrożność, by nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo, to jednak, gdy wyjdziemy po mszy świętej na ulice naszego miasta, będziemy i my mieć jeszcze raz okazję do tego, by dać świadectwo o Bogu, który zostawił wśród nas swojego Syna, świadectwo o tym, że On nas nigdy, w żadnym czasie i w żadnej sytuacji, nie opuszcza i nie pozostawia samymi - powiedział prymas.

Przywołując słowa papieża Franciszka, prymas mówił, że Chrystus "wciąż nas uczy, abyśmy przechodzili od Jego ciała, do ciała braci, gdzie oczekuje, że Go rozpoznamy, będziemy Mu usługiwali, oddawali cześć i miłowali".

ZOBACZ: Wszyscy księża, mnisi i studenci seminarium w Ławrze Peczerskiej zakażeni koronawirusem

- W Boże Ciało uwielbiamy Chrystusa obecnego w Eucharystii. On wychodzi wraz z nami do innych. Niesiemy Go w różne rzeczywistości naszego życia - powiedział metropolita gnieźnieński, który następnie dziękował za poświęcenie tym, którzy pracują, aby zwalczyć epidemię koronawirusa.

- Dziękujemy więc dziś jeszcze raz za lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, za pracowników służby zdrowia, za wolontariuszy, kapłanów i osoby życia konsekrowanego, którzy w czasie pandemii są na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie dla dobra chorych i cierpiących – wciąż jeszcze narażają swoje życie. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie, który przeżywamy jako Kościół, idą do osób skrzywdzonych i wykorzystanych, by im okazać bliskość i solidarność - mówił.

Prymas wspomniał też o osobach, które codziennie wspierają opuszczonych, ubogich i bezdomnych, niosąc im pomoc i pocieszenie.

Po mszy ulicami Gniezna przeszła procesja eucharystyczna.

Nycz: "Trudny czas dla naszych polskich spraw"

Z powodu epidemii w tym roku krótsza i mniej okazała, niż w latach ubiegłych, była procesja w Warszawie.

Po drodze wierni modlili się przed frontonem sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, następnie kościoła Ducha Świętego, prowadzonym przez ojców paulinów, oraz dominikańskim kościołem Świętego Jacka. Ostatni ołtarz umiejscowiony był przed katedrą polową Wojska Polskiego przy ulicy Długiej. Przy każdym z ołtarzy odczytano fragmenty z Ewangelii przygotowane na uroczystość Bożego Ciała. W mszy św. i procesji wzięli udział m.in. metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, ordynariusz polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek, bp senior Tadeusz Pikus oraz bp. pomocniczy Rafał Markowski. Były także osoby życia konsekrowanego, kapłani, przedstawiciele służb mundurowych, konfraterni literackiej, członkowie Służby Totus Tuus niosący sztandary i wizerunek kard. Stefana Wyszyńskiego, a także licznie zgromadzeni wierni świeccy.



Zgodnie z obecnymi zaleceniami sanitarnymi w czasie procesji wierni mieli na sobie maseczki zasłaniające usta i nos lub starali się zachować między sobą dwa metry odległości.

ZOBACZ: "Rekolekcje w kwarantannie". Kościół wychodzi z internetową propozycją



W kazaniu kard. Nycz podkreślił, że w ostatnich miesiącach czas pandemii pozbawił tego daru wielu ludzi. "Tylko w pewnym stopniu mogły nam w tym pomóc media" - powiedział dziękując, że "tak wspaniale stanęły na wysokości zadania". Msze święte w niedziele i święta mozna oglądać także w Polsat News.



- Kościół, mistyczne ciało Chrystusa, którym jesteśmy, jako członkowie wprowadzani przez chrzest, gromadzi się na eucharystii i wtedy najbardziej widać, że jest ciałem Chrystusa - powiedział hierarcha.



Kardynał przypomniał, że zdalny udział w nabożeństwach nie zastąpi całkowicie osobostego uczestnictwa.



- Pamiętajmy, nigdy nie są one (transmisje - red.) w stanie zastąpić mszy św. i sakramentów udzielanych w Kościele - podkreślił kard. Nycz. - Na szczęście powraca czas, kiedy możemy wrócić do niedzielnej eucharystii i życia sakramentalnego - stwierdził.



Podziękował także wszystkim, którzy w ostatnich miesiącach spieszyli innym z pomocą, poprosił również o modlitwę za Ojczyznę.



Zwrócił jednocześnie uwagę, że "jest to niezwykle ważny i trudny czas dla naszych polskich spraw".

Boże Ciało z ograniczeniami

Z powodu epidemii w wielu diecezjach nie obyły się tradycyjne procesje, któe zwykle przechodziły ulicami miejscowości. Zamiast tego odbyły się skromne przemarsze wokół kościołów.



Niektórzy biskupi przygotowali przejścia procesyjne z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy przygotowanych w czterech świątyniach w większych miejscowościach. Tam zgodnie z tradycją odczytali fragmenty Ewangelii przygotowane na tę uroczystość.

ZOBACZ: Boże Ciało: abp Gądecki apeluje w sprawie procesji



- Wyjście z monstrancją poza budynek świątyni na ulice miast i wsi wyraża wiarę w realną obecność Jezusa Chrystusa pod postaciami chleba i wina oraz ma uświadomić wszystkim, że jest on "Bogiem z nami", że Jezus chce uczestniczyć w ludzkiej codzienności – w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym - powiedział przed uroczystościami członek Komisji Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów abp Józef Górzyński.

ZOBACZ: Boże Ciało w czasie epidemii. Jak będą wyglądały obchody?



Zalecenia sanitarne zabraniają organizowania zgromadzeń powyżej 150 osób, nakazując jednocześnie zachowanie dystansu przynajmniej dwóch metrów między osobami uczestniczącymi w wydarzeniu lub zasłanianie ust i nosa.



O konsekwentne stosowanie obostrzeń zwrócił się w komunikacie z 9 czerwca Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Zaapelował o dołożenie wszelkich starań, "aby - w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych - godnie i bezpiecznie celebrować święte tajemnice naszej wiary". Zachęcał także do udzielania komunii m.in. na rękę, choć nie wykluczył możliwości podania jej chętnym wiernym do ust - jednak albo przez innego kapłana, albo dopiero po udzieleni jej na rękę.