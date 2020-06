Diecezje ostrożnie o procesjach na Boże Ciało. Tradycyjne procesje pod znakiem zapytania

Niektóre diecezje zdecydowały, że w tym roku procesje Bożego Ciała nie odbędą się na ulicach w parafiach, ale ograniczą się do przejścia wokół kościoła. Wśród nich są kuria warszawsko-praska, katowicka i sandomierska. Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zachęcił jednak wiernych do "licznego udziału" w procesji, która przejdzie z Wawelu przed Bazylikę Mariacką.

Wprowadzony przez rząd czwarty etap "odmrażania" gospodarki i życia społecznego umożliwił m.in. organizację zgromadzeń do 150 uczestników. To otworzyło furtkę do organizacji procesji Bożego Ciała, które w tym roku przypada 11 czerwca.

Podczas procesji wierni zwyczajowo odwiedzają cztery przygotowane na trasie ołtarze, a dzieci rozsypują na ulicach płatki kwiatów.

Warszawa-Praga: bez procesji między parafiami

W tym roku niektóre diecezje zdecydowały, że ze względów bezpieczeństwa procesje nie wyjdą jednak na ulice miast i wsi, ale ograniczą się do przejścia wokół kościoła.

ZOBACZ: Nowe przepisy przed wzięciem ślubu kościelnego. O czym powinni wiedzieć narzeczeni?

Zarządziła tak np. diecezja warszawsko-praska. "Biorąc pod uwagę aktualną sytuację epidemiologiczną, zalecam, aby księża proboszczowie zorganizowali procesję Bożego Ciała do czterech ołtarzy na terenie przykościelnym. Nie powinny one odbywać się między parafiami" - napisał bp Romuald Kamiński.

Przypomniał, że "przygotowanie uroczystości i przebieg liturgii wymagają zachowania wszystkich zaleceń sanitarnych". Wśród nich wymienił dystans społeczny oraz zasłanianie twarzy.

"Usilnie zachęcam, aby w tym dniu umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu w formie prywatnej" - dodał bp Kamiński.

Abp Skworc: zachowujmy zalecenia sanitarne

Podobną decyzję podjęła diecezja sandomierska. "W tym roku procesje eucharystyczne w uroczystość Bożego Ciała odbędą się na terenie przykościelnym wokół świątyni. Będzie zachowana tradycja modlitwy przy czterech ołtarzach" - poinformowała kuria.

Niemal identyczne zarządzenie wydała także diecezja wrocławska.

ZOBACZ: Pierwsza taka modlitwa papieża od miesięcy. "Leczyć ludzi, bo są ważniejsi od gospodarki"

Również abp Wiktor Skworc, metropolita katowicki, przekazał, że procesje Bożego Ciała parafie mogą organizować wokół kościoła. Dodatkowo jednak, kościoły nie będą musiały budować czterech ołtarzy.

- Należy przy tym zastosować najnowszą normę służb medycznych, a także stosowne zalecenia sanitarne – poinformował hierarcha.

Abp Jędraszewski namawia do "licznego udziału"

Są jednak diecezje, które dopuszczą przemarsz wiernych ulicami parafii. Taką decyzję podjęła np. kuria w Kielcach, dodając, że konieczna będzie do tego zgoda władz publicznych.

Natomiast abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, zachęcił do "licznego udziału" w procesji, w tym w głównej - z Wawelu do kościoła Mariackiego na Rynku Głównym, apelując jednocześnie, by wierni zachowywali 2-metrowy dystans.

Przemarsz wiernych w Krakowie rozpocznie się o godz. 9:00 na Wawelu. Następnie przejdą oni na Rynek i Bazylikę Mariacką.

WIDEO - Śmierć starszego małżeństwa. Zwolniony pracownik, nagana dla dyrektora MOPS-u Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/hlk/ polsatnews.pl