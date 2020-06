Wyłudzili od seniorki ponad 20 tys. zł. Gdy wkroczyła policja, zaczął się pościg

Do 80-letniej kobiety mieszkającej w stolicy zadzwonił mężczyzna podający się za policjanta. - Przekonywał ją, że rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą i prosił, aby mu w tym pomóc. Ta pomoc miała polegać na przekazaniu gotówki. Jak wyjaśniał swojej rozmówczyni, dzięki temu policjanci będą mogli zatrzymać prawdziwych przestępców oszukujących starsze osoby – mówiła kom. Marta Sulowska z komendy policji na warszawskiej Woli.

Seniorka przekonana, że pomaga funkcjonariuszom poszła się do banku, gdzie dostała kredyt. W tym czasie wolscy policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu uzyskali informację, że przy ulicy Żywnego może dojść do przekazania pieniędzy oszustom. Zorganizowali tam zasadzkę.

WIDEO: Akcja policji. Złapali oszustów, którzy wyłudzili od seniorki 23 tys. złotych

Uciekał z gotówką w ręku

Po godz. 13 w miejsce wskazane przez oszustów przyszła 80-latka, która przekazała im gotówkę. - Do akcji wkroczyli wolscy operacyjni. Jeden z mężczyzn próbował ratować się ucieczką. W ręku trzymał ponad 23 tysiące zł. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany, a pieniądze zostały w całości odzyskane – powiedziała Sulowska.

Wspólnik zatrzymanego próbował odjechać audi, ale policja mu to uniemożliwiła. Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do komendy i usłyszeli zarzut usiłowania oszustwa. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Podczas przeszukania mieszkania należącego do jednego z nich, policjanci zabezpieczyli kilka tabletek substancji psychotropowej. Właściciel odpowie dodatkowo za posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze ustalili również, że drugi z zatrzymanych był notowany za podobne przestępstwa oraz za udział w zorganizowanej grupie przestępczej.