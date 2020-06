Więcej kontroli podczas długiego weekendu. Wykorzystane zostaną nowe radiowozy

W związku z długim weekendem już od środy na drogach Warszawy i okolicznych powiatów będzie więcej kontroli - powiedział we wtorek rzecznik Komendy Stołecznej Policji nadkom. Sylwester Marczak. Dodał, że w działaniach będą wykorzystane nowe samochody marki Skoda Superb o mocy 272 KM, które kilka dni temu trafiły do policjantów.

Jak podkreślił nadkom. Sylwester Marczak, długi czerwcowy weekend będzie dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KSP "egzaminem" przed okresem wakacyjnym. - Już od środy na drogach garnizonu pojawi się więcej kontroli. Ich celem ma być ukrócenie brawury na drogach - zaznaczył.

- Nieustannie główną przyczyną wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Piraci drogowi wciąż ignorują ograniczenia, a co za tym idzie liczba ofiar śmiertelnych nadal rośnie - stwierdził. Dodał, że od początku tego roku na drogach garnizonu stołecznego w 425 wypadkach zginęły 44 osoby. - Jest to wprawdzie spadek o 28 osób w stosunku do tego samego okresu roku 2019, jednak nie możemy zapominać o 44 tragediach rodzinnych - wskazał.

"Wielu kierowców ponosi fantazja"

Według nadkom. Marczaka, newralgicznym okresem na drogach są wakacje. - W tym czasie wielu kierowców ponosi fantazja. Wykorzystują dobre warunki atmosferyczne i rozwijają na drogach duże prędkości. Pirackie zachowania niestety bardzo często kończą się tragicznie - ocenił.

- Podczas ubiegłorocznych wakacji na drogach garnizonu stołecznego doszło do 307 wypadków, w których zginęło 29 osób. Dla porównania w 2018 roku takich zdarzeń było 321. Życie straciło w nich 26 osób - dodał.

W czasie długiego weekendu, który rozpocznie okres przygotowań do sezonu wakacyjnego, z piratami drogowymi będą walczyli również funkcjonariusze działającej w Wydziale Ruchu Drogowego grupy SPEED.

Zwalczanie piractwa drogowego

- Grupa ta powstała w listopadzie 2018 roku na polecenie Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, który postanowił wtedy zapoczątkować kompleksowe działania, mające na celu zwalczanie piractwa drogowego. Zadanie to otrzymał mł. insp. Tomasz Szymański, wówczas odpowiedzialny za pion prewencji w stołecznym garnizonie, dziś zastępca komendanta głównego policji - przypomniał nadkom. Marczak.

Dodał, że w skład grupy SPEED weszli najlepsi z najlepszych policjantów. - I choć są oni prawdziwymi ekspertami za kółkiem, to nie mieliby takich wyników podczas ścigania piratów drogowych, gdyby nie profesjonalny sprzęt, jakim dysponują. Dzięki usilnym staraniom pionu logistyki Komendy Stołecznej Policji od początku 2019 roku do eksploatacji trafiły 163 pojazdy. Sam Wydział Ruchu Drogowego pozyskał aż 19 specjalistycznie wyposażonych samochodów i motocykli, którymi wyjeżdżają na służbę policjanci grupy SPEED - dodał.

