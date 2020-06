O tym, że ukradli mu motorower, dowiedział się od policji

Poszkodowany mężczyzna nie potrafił ukryć zdziwienia, gdy do jego drzwi zapukali policjanci informując, że odzyskali jego motorower. Dopiero od mundurowych dowiedział się, że jednoślad został wcześniej skradziony.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie (woj. warmińsko-mazurskie) w ubiegłym tygodniu ustalili, że w jednej z okolicznych miejscowości łupem złodziei padł motorower o wartości ponad 3 tys. zł.

Kradzieży było więcej

W związku ze sprawą udało im się wytypować i zatrzymać dwóch młodych mężczyzn w wieku 19 i 20 lat.

Policjanci zabezpieczyli również kufer w którym przechowywany był kask motocyklowy.

ZOBACZ: Złodzieje wracali z włamania. Wpadli, bo mieli wypadek



Gdy kryminalni ustalili właściciela skradzionych przedmiotów i zapukali do drzwi jego mieszkania, by powiadomić go o szczęśliwym zakończeniu sprawy, mężczyzna był bardzo zaskoczony. Okazało się, że nie wiedział, że jego własność została skradziona.

Tajemnicze zniknięcie jednośladu

Motoroweru doglądał brat pokrzywdzonego, który także był zszokowany faktem kradzieży jednośladu.

Szybko okazało się, że zatrzymani mają związek także z innymi kradzieżami. Wkrótce po przywłaszczeniu sobie motoroweru, podejrzani zabrali z jednej z okolicznych altanek odtwarzacz dvd oraz wiatrówkę. Młodszy z mężczyzn, wspólnie z innym znajomym - 22-latkiem w 2017 r. ukradł motorower na terenie Braniewa. Mężczyzna także został zatrzymany przez kryminalnych.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty kradzieży, najmłodszy z nich odpowie za trzy przestępstwa. Decyzją sądu 19 i 20-latek zostali poddani policyjnemu dozorowi.

emi/hlk/ polsatnews.pl