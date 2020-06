Spore zmiany w policji i innych służbach. Rząd przyjął ustawę o dodatkach dla "mundurówki"

Na wtorkowym posiedzeniu rządu przyjęto projekt ustawy wprowadzającej świadczenia motywacyjne dla funkcjonariuszy służb mundurowych po 25 latach służby. Jeśli nie pójdą na emeryturę mimo osiągnięcia wymaganego wieku, otrzymają dodatek do pensji. Zachęta ma skłonić doświadczonych funkcjonariuszy do pozostawania w służbie.

Według ustawy zmiany miałyby wejść w życie 1 lipca. Chodzi o tych funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Służby Więziennej, którzy zdecydują się pozostać w służbie mimo nabycia prawa do emerytury. Dodatek wypłacany zamiast niej będzie wynosił od 1,5 tys. złotych brutto miesięcznie (po 25 latach służby) do 2,5 tys. złotych (dla tych, którym kalendarz wybił już ponad 28,5 roku służby).

ZOBACZ: KGP ogłosiła przetarg na kamery do policyjnych mundurów

Cel przyjętego prawa jest prosty - zachęcić wszystkich pracowników służb do tego, by pozostawali w zawodzie. Podstawowym celem ustawy, jak czytamy w uzasadnieniu projektu, jest "zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby dla funkcjonariuszy oraz stworzenie instrumentów prawnych motywujących do pozostania w niej jak najdłużej". Zdaniem rządu zbyt często doświadczeni funkcjonariusze udają się na emeryturę, co utrudnia i tak wymagającą reakcji sytuację kadrową w formacjach podległych MSWiA i Służby Więziennej.

Co ważne, dodatek nie będzie wliczany do podstawy emerytury oraz innych nagród i odpraw, jakie przysługują funkcjonariuszom.

Zmiany ws. ekwiwalentu za urlop



W projekcie ustawy możemy również przeczytać o wzmocnieniu ochrony prawnej funkcjonariuszy, a także zmiany zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Projekt przewiduje wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 roku. TK orzekł wtedy, że art. 115a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji w zakresie, w jakim ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, jest sprzeczny z konstytucją, gdyż traktuje policjantów nierówno w stosunku do innych służb. W projektowanej regulacji, jak przekonuje MSWiA, kwestia ta zostanie ujednolicona.

ZOBACZ: Trudna sytuacja pracowników transgranicznych. MSWiA pracuje nad możliwymi rozwiązaniami

Zgodnie z projektem, ekwiwalent pieniężny za jeden dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego wynosić ma 1/21 części miesięcznego uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym należnego funkcjonariuszowi na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym. Jak czytamy w uzasadnieniu, "w celu zapewnienia spójnych rozwiązań dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonano zmiany brzmienia art. 86 ust. 1 ustawy o Straży Granicznej przez wskazanie, że funkcjonariuszom przysługuje prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych".

Dziś zgodnie z ustawą funkcjonariuszom SG przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 30 dni kalendarzowych. Jak przekonuje MSWiA, "proponowana zmiana nie przyczyni się do faktycznego skrócenia wymiaru urlopu wypoczynkowego funkcjonariuszy Straży Granicznej, gdyż urlop ten po zmianie będzie wykorzystywany w dniach roboczych, a nie kalendarzowych".

Kolejne zmiany w zakresie "wyżywienia w naturze"

Projekt reguluje m.in. kwestie przysługującego funkcjonariuszom wyżywienia w naturze oraz świadczeń pieniężnych w zamian za wyżywienie. W regulacji określono, że "wyżywienie w naturze przysługuje policjantowi na podstawie normy wyżywienia, którą stanowi wartość energetyczna i odżywcza produktów żywnościowych przysługujących policjantowi w określonych przypadkach".

ZOBACZ: Podwyżki dla lekarzy rezydentów. Jest projekt rozporządzenia

Z kolei wartość energetyczna i odżywcza normy wyżywienia - jak zaznaczono - wynika z aktualnych norm wyżywienia dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie.

Łatwiej będzie też można importować używane pojazdy pożarnicze. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, pojazdy używane, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej.

maf/hlk/ polsatnews.pl