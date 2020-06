Prezydent zapowiada "fundusz inwestycji lokalnych"

Niech te następne pięć lat to będzie pięć lat, kiedy będziemy mogli spokojnie, konsekwentnie dalej budować potencjał polskiego państwa - mówił we wtorek prezydent Andrzej Duda, przekonując do oddania na niego głosu mieszkańców Solca Kujawskiego (woj. kujawsko-pomorskie).

Prezydent Duda podkreślił podczas spotkania z mieszkańcami Solca Kujawskiego, że w ramach swojego planu, który niedawno zaprezentował, zostanie stworzony fundusz inwestycji lokalnych. Jak tłumaczył, powstanie on po to, aby gdy do Polski trafią pieniądze w ramach Europejskiego Funduszu Odbudowy, "mogły być wykorzystane przez każdą najmniejszą gminę". - Po to, by ta gmina miała środki na udział własny w tych inwestycjach - mówił.

- Po to on zostanie stworzony, byśmy w jak najlepszym stopniu wykorzystali ten czas, czas na inwestycje, które rozwiną naszą gospodarkę, ale czas na inwestycje, które przede wszystkim dadzą wolność. Tę prawdziwą wolność wyboru miejsca zamieszkania, że nie będzie czegoś, co niektórzy pogardliwie nazywają prowincją, w tym rozumieniu, że nie ma dojazdu, kolei, dróg, że nie ma dobrej szkoły, żadnych możliwości kulturalnego rozwoju, sportowego - dodał prezydent.

"Taką drogą rozwinął się Zachód"

Prezydent podkreślił, że dzięki rozwojowi infrastruktury komunikacyjnej to wszystko się zmieni. - Taką drogą rozwinął się Zachód, państwa Europy Zachodniej i my tą samą drogą podążamy, rozwijaniem społecznej gospodarki rynkowej poprzez sprawiedliwe dzielenie dóbr pomiędzy te wielkie ośrodki, ale także i mniejsze, bo cała Polska musi się równo rozwijać - podkreślił Duda.

Prezydent deklarował też, że nic nie ma dla niego większego znaczenia niż to, "aby polska rodzina żyła bezpieczniej, dostatniej, spokojniej" i zaznaczył, że taką też Polskę chce budować. - Chciałbym, abyście mi państwo w tym pomogli; możecie pomóc poprzez udział w wyborach prezydenckich, poprzez głos, który państwo oddacie, proszę państwa o wsparcie - apelował.

"Żeby ludzie z zagranicy z dumą patrzyli na Polskę"

- Niech te następne pięć lat to będzie pięć lat, kiedy będziemy mogli spokojnie, konsekwentnie dalej budować potencjał polskiego państwa tak, żeby młodzi ludzie wracali do nas z zagranicy, także żeby ludzie z zagranicy z dumą patrzyli na Polskę i mówili: ale się rozwinęliście, ale wam się wiedzie, realizujecie mądrą politykę - powiedział Duda.

Prezydent dodał, że chce, aby Polska stawała się coraz silniejsza i rozwijała relacje międzynarodowe w Europie Środkowej. - Tu gdzie jesteśmy, tu gdzie nas szanują, tu gdzie jesteśmy jednym z największych państw. Żebyśmy budowali połączenie północ-południe, których przez dziesięciolecia tak bardzo nam brakuje - mówił Duda. - Żebyśmy mogli przemieszczać się pomiędzy Morzem Bałtyckim, a Morzem Czarnym i Adriatykiem, bo to jest przestrzeń, którą powinniśmy dzisiaj zagospodarować inwestycyjnie - dodał. W tym kontekście podkreślił, że chce dalej rozwijać współpracę w ramach Trójmorza, także w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.

