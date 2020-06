Rekord zakażeń w Polsce. Minister zdrowia w programie "Gość Wydarzeń"

W ciągu ostatnich kilku dni drastycznie wzrosła liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Padł też dobowy rekord zakażeń. Epicentrum wirusa jest na Śląsku. Ministerstwo zdrowia mówi, że to nie koniec wzrostów i nie wyklucza powrotu do obostrzeń. O tym wszystkim Bogdan Rymanowski w programie "Gość Wydarzeń" porozmawia z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim. Oglądaj na polsatnews.pl od 19:30.

W poniedziałek padł dobowy rekord zakażeń. Odnotowano 599 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Większość na Śląsku.

- Po weekendzie, gdzie obserwowaliśmy wzrost zakażeń, dzisiejszy wynik zakażeń prawdopodobnie będzie mniejszy - poinformował we wtorek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Jednocześnie zaznaczył, że "to nie koniec wyników ze Śląska". W jego ocenie po otrzymaniu kolejnych wyników na obecność koronawirusa, może dojść do kolejnego wzrostu zachorowań.

- Zakończyliśmy w ubiegłym tygodniu testowanie 14,5 tys. górników. W chwili obecnej na Śląsku mamy przeprowadzonych 160 tys. badań genetycznych pod kątem koronawirusa. Od samych górników pobrano ponad 60 tys. próbek. W tym tygodniu przeprowadzimy kolejne 17,5 tys. testów wśród górników. Wszystkie osoby, które miały kontakt z górnikami są objęte kwarantanną - poinformował rzecznik.

Rzecznik przekazał, że w tym tygodniu testy rozpoczną się w kopalni Borynia. W ocenie Andrusiewicza ogniska zakażeń mogą odnotowywać większe zakłady pracy.

Minister zdrowia "Gościem Wydarzeń"

Minister zdrowia Łukasz Szumowski ostrzegł, że w rządzie jest rozważany powrót do obostrzeń, ale "nie da się zrobić lockdownu (zamknięcia gospodarki - red.) ponownie". - Mam wrażenie, że Polacy w ogóle już zapomnieli, że mamy epidemię - stwierdził w RMF FM.

We wtorek wieczorem Szumowski będzie gościem Bogdana Rymanowskiego. Program "Gość Wydarzeń" w Polsat News i na polsatnews.pl od 19:30.

