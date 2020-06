"Jestem zbulwersowany, ale potępiam chuligaństwo". Duda o śmierci Floyda i protestach

Prezydent pytany o trwające obecnie demonstracje w USA odpowiedział, że widział nagranie z zatrzymania George'a Floyda i - jego zdaniem - zachowanie policjanta w trakcie tego zatrzymania trzeba oceniać jednoznacznie.

- Nie mam wątpliwości, że tam powinno być realizowane postępowanie prokuratorskie i nie mam wątpliwości, że ten policjant absolutnie co najmniej przyczynił się do śmierci i powinna być prowadzona tam regularna sprawa prokuratorska - powiedział Andrzej Duda.

ZOBACZ: Pokojowe demonstracje w USA po zabiciu George'a Floyda. Żądano reformy policji

Zdaniem prezydenta, kwestia zatrzymania i zabójstwa Floyda powinna zostać "szczegółowo zbadana". Ocenił ją jako "ogromnie bulwersującą".

- Ja też jestem tym ogromnie zbulwersowany, natomiast powinna być tam stosowana odpowiedzialność prawna - mówił.

"Jestem przeciwnikiem przemocy"

Duda podkreślił, że jest całkowitym "przeciwnikiem przemocy" - jako odpowiedzi na to zabójstwo. - To nie jest tak, że właściwe jest odpowiedzenie przemocą na przemoc - dodał.

- Potępiam wszelkie akty przemocy, chuligaństwa, wandalizmu, a niestety takie obrazy w USA widać - ta sytuacja jest wykorzystywana często po prostu do celów rabunkowych, widziałem sfilmowane sceny, jak sklepy są okradane - żaden uczciwy człowiek nie może czegoś takiego pochwalić - powiedział prezydent.

"To orzeczenie oczywiste"

Duda odniósł się również do wyroku TK w sprawie wyłączania sędziów wyłonionych przez obecną KRS.

- Nie wyobrażałem sobie, żeby to orzeczenie mogło być inne. To orzeczenie oczywiste, naturalne i konsekwentne do tego, co mieliśmy w Polsce przez ostatnie 30 lat - mówił.