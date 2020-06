"Zagrożenie wymyślone". Marek Jakubiak o koronawirusie

Religia w szkole to "pewien kłopot", związki partnerskie "kłopot", aborcja jest "nie do przyjęcia", a koronawirus to "zagrożenie wymyślone" - mówi kandydat na prezydenta Marek Jakubiak w rozmowie z reporterem Polsat News Arnoldem Nadolczakiem. Przedsiębiorca zdradził też, które kraje - jako głowa państwa - odwiedziłby jako pierwsze i jaką miał ksywkę w liceum.

Marek Jakubiak mówi o sobie, że jest "dusza człowiekiem" i lubi ludzi. Swoich sił próbował w wielu sportach, ale najmilej wspomina piłkę nożną. W szkole średniej mówiono na niego "Kacper".

Pytany o religię w szkołach powiedział, że to "pewien kłopot", związki partnerskie to "też kłopot", aborcja jest "nie do przyjęcia", a koronawirus to "zagrożenie wymyślone".

Powołanie "Rady Prezydenckiej"

Pierwszą inicjatywą ustawodawczą Jakubiaka jako prezydenta byłoby powołanie konstytuanty. - Uważam, że "ojciec narodu", prezydent, powinien wskazać ludziom, że wszystkie wady i awantury spowodowane są źle napisaną konstytucją, zbyt stawiającą na domyślność - dodał.

Pytany przez Nadolczaka o pierwsze sto dni ewentualnej prezydentury odparł: "Po pierwsze powołuję Radę Prezydencką, która ma skupiać wszystkich przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych oraz większość ministrów np. obrony narodowej i ministra spraw zagranicznych".

Według Jakubiaka byli prezydenci powinni pełnić "honorowe funkcje senatorów". - 50 senatorów powinno być wybieranych w JOW-ach, natomiast ja jestem zdania, że wszyscy prezesi Trybunałów Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, prezydenci i premierzy powinni stanowić "izbę mędrców", "izbę zadumy" - dodał.

WIDEO: Rozmowa z kandydatem na prezydenta Markiem Jakubiakiem

Węgiel i elektrownie atomowe

Pytany o politykę węglową Jabubiak odparł, że "absolutnie by nie stawiał na zamykanie kopalni, a wykorzystywanie węgla w trochę inny sposób np. do gazowania, tworzenia wodoru itd". - Jest wiele rozwiązań, które mogą być oparte na węglu, niekoniecznie opałowych - wskazał.

Dodał, że sprawę elektrowni atomowych dobrze rozwiązali Amerykanie. - Oni mają elektrownie atomowe, ale malutkie i te malutkie elektrownie atomowe mogłyby się w Polsce znajdować - powiedział.

Wizyty zagraniczne

Według Jakubiaka prezydent powinien odpowiadać za ministerstwo obrony narodowej. - To właśnie prezydent powinien nominować ministra obrony narodowej i minister obrony narodowej powinien podlegać bezpośrednio pod prezydenta. To samo się tyczy ministra spraw zagranicznych - dodał.

Które kraje Jakubiak odwiedziłby w pierwszej kolejności jako prezydent? - Pierwszą (podróż - red.) bym zrobił do Niemiec, żeby im przypomnieć, że nie mamy zapłaconych rachunków i musimy najpierw się rozliczyć, potem będziemy rozmawiać. Druga - przyjacielska bardziej - to pewnie Węgry - mówił. Jak dodał, kolejną wizytę złożyłby w Belgii. - Tam, w Brukseli, dobrze by było zaistnieć w obronie idei państw narodowych - powiedział.

- Rosja jawi się jako gigantyczny rynek, szczególnie dla produktów rolnych. Jawi mi się też jako zagrożenie militarne. Rosja jest nieobliczalna. Przyjaźń z Rosją kończy się jak przyjaźń z niedźwiedziem - mówił.

