Uwaga na pogodę. Gwałtowne burze przez kilka dni

Jak informuje serwis twojapogoda.pl, nad Polską zalega niemal stacjonarny front atmosferyczny, który oddziela od siebie skrajnie różne masy powietrza. Nad zachodnie regiony napływa chłodna masa polarno-morska, zaś nad wschodnimi województwami wciąż zalega gorące powietrze podzwrotnikowe. To paliwo dla chmur burzowych.

Według IMGW, we wschodniej części kraju wystąpią burze z intensywnymi opadami deszczu do 40 mm. Wiatr może osiągnąć w porywach do 80 km/h. Miejscami mogą wystąpić opady gradu, który może uszkadzać dachy, samochody i uprawy.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o pogodzie.

Warto na bieżąco śledzić mapy burzowe. Największe natężenie burz zacznie się późnym popołudniem i wieczorem.

Jednak zanim nadejdą burze, będzie pogodnie, choć miejscami może padać. Temperatura wyniesie między 14-16 stopni Celsjusza na zachodzie i północy kraju, do 26 stopni na wschodzie.

Trąba powietrza, wielki grad

W niedzielę pogoda dała się we znaki mieszkańcom 11 województw.

Po południu nad Kaniowem koło Bielska-Białej przeszła trąba powietrzna. Żywioł uszkodził ponad 20 domów, głównie ich dachy. Nikt nie ucierpiał. - Trąba trwała w granicach 15 sekund, ale wyrządziła bardzo duże szkody. Siła była bardzo duża, blaszany garaż praktycznie "owinął" się wokół słupa - poinformowała Polsat News Patrycja Pokrzywa ze straży w Bielsku-Białej.

Z kolei silna ulewa i grad przeszły w niedzielę nad powiatem tomaszowskim. Na zdjęciach widać, że kule gradu miały wielkość kurzych jaj.

