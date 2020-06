Trąba powietrzna nad Kaniowem. Poważne zniszczenia

Jak podaje Radio Bielsko, na miejscu zniszczeń w Kaniowie pracuje kilkanaście jednostek z okolicznych Ochotniczej Straży Pożarnej i państwowej straży, jest też pogotowie.

W sieci pojawiło się wiele filmów rejestrujących zjawisko. Jeden z nich otrzymał na pocztę elektroniczną poseł Mirosław Suchoń. Na nagraniu widać, jak żywioł odrywa dach od budynku i unosi go na kilkanaście metrów.

Dziś w #Kaniów niedaleko Bielska-Białej trąba powietrzna zniszczyła kilka domów. Takie ekstremalne zjawiska pogodowe będą pojawiały się coraz częściej. Polska nie jest na to gotowa, a rząd nadal ignoruje problem i pcha nas w katastrofy.



Żywioł zniszczył też linie energetyczne.

Waszym Okiem - Radio Bielsko, Sylwester Gorząd Trąba powietrzna nad Kaniowem



Na profilu facebookowym Łowcy Burz Podbeskidzie pojawiło się ostrzeżenie o tworzeniu się nowych komórek burzowych w okolicy, w tym superkomórek, które mogą wygenerować silny, nawalny opad deszczu, grad a nawet kolejną trąbę powietrzną.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dziś ostrzeżenia przed intensywnym deszczem, lokalnymi burzami i gradem dla dziewięciu województw.

Prognozowana wysokość opadów w województwie dolnośląskim od 15 mm do 25 mm. Prognozowana sumaryczna wysokość opadów wyniesie od 35 mm do 45 mm, lokalnie 55 mm. Najwyższe sumy opadów spodziewane są w południowej i wschodniej części regionu.

Jak czytamy na stronie IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Instytut przestrzega, że należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. "Zalecana jest duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - czytamy na stronie IMGW.

Instytut ostrzega również przed burzami z gradem, które w niedzielę mogą wystąpić w dziewięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, opolskim i śląskim. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla tych terenów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować m.in. straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

IMGW przestrzega, że należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.

