Uwaga na intensywne opady deszczu i burze z gradem. IMGW wydał ostrzeżenie

"W ciągu ostatnich 3 godzin w województwie dolnośląskim wystąpiły intensywne opady deszczu, na wschodzie i południu regionu dając sumaryczny opad od 25 mm do 30 mm. Prognozuje się dalsze występowanie opadów, okresami o natężeniu umiarkowanym; możliwe lokalne burze" - napisano na stronie IMGW.

Prognozowana wysokość opadów w województwie dolnośląskim od 15 mm do 25 mm. Prognozowana sumaryczna wysokość opadów wyniesie od 35 mm do 45 mm, lokalnie 55 mm. Najwyższe sumy opadów spodziewane są w południowej i wschodniej części regionu.

Jak czytamy na stronie IMGW, ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Instytut przestrzega, że należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. "Zalecana jest duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej" - czytamy na stronie IMGW.

Instytut ostrzega również przed burzami z gradem, które w niedzielę mogą wystąpić w dziewięciu województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim, świętokrzyskim, małopolskim, opolskim i śląskim. IMGW wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla tych terenów.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować m.in. straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy grad.

IMGW przestrzega, że należy się spodziewać utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania.

sgo/PAP