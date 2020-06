Jak będą wyglądać wybory? Resort chce m.in. ograniczyć liczbę głosujących w lokalu

Projekt rozporządzenia resortu zdrowia ws. wyborów prezydenckich trafił w poniedziałek do konsultacji publicznych. Czas na zgłaszanie ewentualnych uwag wyznaczono do środy, 10 czerwca.

Wśród pomysłów ministerstwa znalazło się m.in. ograniczenie liczby osób do jednej osoby na 4 metry kwadratowe lokalu wyborczego. Wytyczna ta ma dotyczyć tylko "jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej".

Należy też zapewnić wietrzenie lokalu przed przystąpieniem obwodowej komisji wyborczej do pracy oraz co najmniej raz na godzinę i przez co najmniej 10 minut.

W widocznym miejscu płyn do dezynfekcji

Stanowiska pracy poszczególnych członków obwodowej komisji wyborczej mają być rozmieszone z zachowaniem między nimi co najmniej 1,5 m odstępu.

Jeżeli budynek, w którym odbywa się głosowanie wyposażony jest w instalację mechaniczną wywiewną lub grawitacyjną, powinna ona cały czas działać.

Natomiast przy wejściu, w widocznym miejscu, powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców.

Odkażanie co najmniej sześć razy

Przed przystąpieniem do pracy komisji wyborczej oraz nie rzadziej niż 6 razy w czasie trwania głosowania dezynfekowane muszą być również powierzchnie: klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higieniczno-sanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym.

Dodatkowo też, zgodnie z projektem, członkom obwodowej komisji wyborczej zapewnić należy odpowiednie środki ochrony osobistej.

Są to jednorazowe rękawice ochronne w liczbie zapewniającej każdemu zmianę według potrzeb, płyn do dezynfekcji rąk w ilości zapewniającej możliwość dezynfekcji rąk każdorazowo przed założeniem i po zdjęciu rękawiczek, przy konieczności użycia co najmniej 3 ml tego płynu na jednorazową dezynfekcję oraz przyłbice lub półmaski filtrujące FFP1 w liczbie zapewniającej każdemu członkowi tej komisji ich zmianę, zgodnie z czasem używania tej maski określonym lub zalecanym przez producenta.

Dodatkowe zasady, jeżeli komisja otrzyma przyłbice

Natomiast, jeśli członkowie będą używać przyłbic, to ich stanowisko pracy musi być odgrodzone od wyborców specjalną barierą wykonaną z tworzywa nieprzepuszczającego powietrza.

Górna jej krawędź musi znajdować się na wysokości co najmniej 1 m powyżej poziomu stołu. Nie ma jednak takiego obowiązku w przypadku, gdy członkowie komisji używać będą wyłącznie półmasek oraz "w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania utworzonym za granicą, właściwym wyłącznie dla głosowania korespondencyjnego".

Powyższe zasady organizacji stanowisk pracy i ochrony osobistej nie obowiązują w obwodach głosowaniach utworzonych za granicą, jeżeli ze względu na stan epidemiczny w danym kraju przepisy nie nakładają takich obostrzeń w przestrzeniach zamkniętych.

Przepisy wychodzą w życie dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

