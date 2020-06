Apel ministra zdrowia do kandydatów na prezydenta. Chodzi o ich spotkania z wyborcami

Ogłoszenie przez marszałek Sejmu daty I tury wyborów prezydenckich na 28 czerwca zaczęło oficjalną kampanię wyborczą, a wraz z nią wystartowały spotkania kandydatów do zostania głową państwa z mieszkańcami miast i wsi.

Apel Szumowskiego do kandydatów

Pretendenci do zamieszkania w Pałacu Prezydenckim jeżdżą po całej Polsce. Na ich konwencjach często zjawia się kilkaset osób stojących blisko siebie i niezachowujących zasad społecznej kwarantanny. Kandydaci robią sobie z nimi zdjęcia, przytulają i ściskają dłonie.

Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, Robert Biedroń i Krzysztof Bosak - każdy z tych kandydatów na prezydenta w ostatnich dniach przynajmniej jeden raz złamał zasady, które mają powstrzymać rozwój epidemii w Polsce.

O tych spotkaniach mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski na poniedziałkowej konferencji prasowej. Zaapelował, aby startujący w wyborach prosili sympatyków o utrzymywanie dystansu i noszenie maseczek.

- One dają szansę na to, że nie będzie transmisji poziomej koronawirusa - stwierdził Szumowski.

Ponad 200 nowych przypadków

W poniedziałek rano resort zdrowia poinformował o 219 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Najwięcej spośród nich zanotowano w województwie śląskim.

Ministerstwo przekazało też, że zmarły kolejne 4 osoby chore na Covid-19. Oznacza to, że liczba zakażeń SARS-CoV-2 w naszym kraju zwiększyła się do 26 tys. 780, a bilans zgonów wzrósł do 1161.