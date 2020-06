Testy szczepionki przeciw koronawirusowi w Wielkiej Brytanii. Ochotnicy poszukiwani

Przedstawiciele Jenner Insitute i Oxford Vaccine Group szukają ochotników do testów nowej szczepionki przeciw koronawirusowi w Wielkiej Brytanii. Z grupy liczącej ponad 10 tys. osób, testowy lek otrzyma docelowo ponad 5190 ochotników.

Projekt COVID-19 Oxford Vaccine Trail koordynowany jest przez samą uczelnię oraz instytut badawczy Jenner Instiute. Badania nad szczepionką prowadzone są od stycznia. Początkowo była ona podawana małpom, od kwietnia trwają testy na grupie ponad 1000 badanych.

Są wymagania

"Badanie pozwoli nam ocenić, czy osoby zdrowe mogą być chronione przed COVID-19 za pomocą nowej szczepionki o nazwie ChAdOx1 nCoV-19. Da nam cenne informacje na temat jej bezpieczeństwa i możliwości pobudzenia sytemu immulogicznego przeciw wirusowi" - poinformowano na stronie Oxford Institute.

Badania prowadzone są w wielu regionach Wielkiej Brytanii. Pełną listę można znaleźć na stronie https://covid19vaccinetrial.co.uk/participate-trial. Z osób, które zgłoszą się do fazy testów zostanie wybranych 10 260 ochotników. Ponad połowie z nich zostanie podana nowa szczepionka. Reszta zostanie zaszczepiona środkiem Men ACWY - szczepionką przeciw zapaleniu opon mózgowych i posocznicy. Do ukończenia badania uczestnik nie dowie się, którą szczepionkę mu podano. W ciągu 12 miesięcy będzie musiał odwiedzić dany ośrodek od 6 do maksymalnie 12 razy.

Przed zgłoszeniem się na testy wolontariusz musi spełnić kilka warunków. Trzeba mieć ukończonych co najmniej 18 lat, być zdrowym i mieszkać w regionie, w którym wykonywane są testy. Nie mogą brać udziału w teście osoby, które mają pozytywny wynik na obecność koronawirusa, te które wcześniej brały udział testach innej szczepionki przeciw Covid-19, kobiety w ciąży lub karmiące piersią.

"Są inne, tradycyjne metody"

- Nie należy liczyć na szybkie opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusom SARS-CoV-2 - ostrzegał w maju jeden z najbardziej znanych specjalistów amerykańskich prof. William Haseltine. Były wykładowca Harvardu, który zasłynął z badań nad nowotworami oraz HIV/AIDS zwracał uwagę, że w przeszłości nie powiodły się próby stworzenia szczepionki przeciwko innym typom koronawirusa.

Prof. Haseltine pocieszał jednak, że mimo braku szczepionki są inne, tradycyjne metody skutecznej walki z pandemią. Polegają one głównie na wychwytywaniu ognisk zakażeń i izolowanie tych osób, które się zainfekowały. Ma to szczególne znaczenie w okresie luzowania kwarantanny społecznej. Specjalista przekonywał, żeby używać masek ochronnych, często myć ręce i wykonywać dezynfekcję oraz utrzymywać dystans wobec innych osób.

Jego zdaniem, przykładem skutecznego zastosowania tych metod są Chiny, Tajwan oraz Korea Południowa. Z kolei najgorzej pod tym względem wypadają Stany Zjednoczone, Rosja oraz Brazylia. Na całym świecie od początku trwania pandemii odnotowano ponad 7 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło co najmniej 400 tys. osób.

