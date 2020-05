"Domowe rozgrywki": pizza, zazdrość i sąsiedzi - Czechoscy w nowym domu

Co się dzieje, kiedy czteroosobowa rodzina wprowadza się do nowego domu? Powoli go wykańcza, a przy okazji trochę siebie. Ponieważ się kochają, to Marek pozostaje nieczuły na wdzięki powabnej sąsiadki, a zazdrosna Agnieszka stara się tego nie okazywać. Ich dzieci wtrącają swoje trzy grosze do rodzinnego galimatiasu, więc jest się z czego pośmiać. Emisja mini-serialu - Polsat, niedziela g. 18:40.

"Domowe rozgrywki" to już drugi sezon mini-serialu o rodzinie Czechoskich. Przebojowa rodzina to Agnieszka - księgowa i mózg operacyjny, to ona podejmuje decyzje dotyczące domu i finansów, a liczyć umie i zawsze szuka najlepszych rozwiązań, Marek - właściciel warsztatu samochodowego i zagorzały kibic piłki nożnej, typ domatora z niewielkim defektem - notorycznie się spóźnia. Ich dzieci to - Helenka i Tadzik.



Zbuntowana nastolatka, mistrz ciętej riposty

Zbuntowana 15-letnia Helenka, choć staje się powoli kobietą, to również "córeczka tatusia". Nic dziwnego, jest impulsywną bałaganiarą i kocha to, co głowa rodziny - piłkę nożną.

Uroczy 9-latek Tadzik, to typ mądralińskiego intelektualisty. Chłopiec stroni od sportu, uwielbia nowinki technologiczne i liczby. Z pewnością jednak nie jest niezgułą, raczej tzw. cwaną gapą i mistrzem ciętej riposty. Z ojcem łączy go pociąg do niezdrowego jedzenia.

Firma Marka nieźle prosperuje, więc Czechoscy zdecydowali się na prawdziwą rewolucję w swoim życiu, przeprowadzą się z kamienicy do własnego domu. Zmiana otoczenia, trybu życia i nowi sąsiedzi sprawią, że w ich życiu, które i tak było pełne emocji, nastąpi sporo zabawnych zwrotów akcji oraz miłosnych intryg i uniesień.

Piecze ciasta, jest na diecie

Dostarczy ich m.in. przemiła sąsiadka Majka, vlogerka kulinarna, z której urokiem osobistym będzie musiała poradzić sobie zazdrosna Agnieszka. Maja Nowak jest zawsze uśmiechniętą gadułą. Była cheerleaderką i choć specjalizuje się w pieczeniu wyśmienitych ciast, to sama pozostaje na wiecznej diecie.

Markowi ciśnienie podnosił będzie pracownik, którego postanowił zatrudnić w warsztacie, Rysiek Pech. Okaże się, że potrafi on nie tylko wkręcać silniki na wysokie obroty, ale też podkręcić emocje wszystkim dookoła, bo zwyczajnie ma... pecha. Nie zauważa przy tym zupełnie, że wpadł w oko atrakcyjnej sąsiadce Czechoskich - Mai.

Drugi sezon "Domowych rozgrywek" rozpoczyna się od… zakończenia remontu w nowym domu. Początkowy zachwyt Agnieszki szybko burzy sąsiadka, która pojawia się z powitalnym poczęstunkiem. Kobieta zbudzi zainteresowanie Marka i zazdrość Agnieszki.

Zdrowe jedzenie i pragnie pizzy

Wiecznie zapracowany Marek, pod namową Agnieszki, by wdrożyć work-life balance, postanawia zatrudnić pracownika, który okazuje się być kolegą ze szkoły Agnieszki - pechowy Rysiek Pech.

Nowy dom, nowy pracownik, więc Agnieszka postanawia iść za ciosem i poświęcić więcej czasu sobie i rodzinę, wprowadzając w ich życie zdrowe nawyki żywieniowe. Dzieci i Marek są przerażeni. Zawierają porozumienie i w sekrecie zamawiają pizzę, którą konsumują w ukryciu. Wieczorem Agnieszka jest nadąsana i zła, bo jest… głodna.

Oglądaj, kiedy chcesz

Przypomnijmy, że to już druga seria "Domowych rozgrywek". Wszystkie odcinki obu sezonów, można obejrzeć w dowolnym czasie na platformie Ipla.

W serialu występują: Jakub Wieczorek (Marek Czechoski), Barbara Wypych (Agnieszka Czechoska), Karina Woźniak (Helenka Czechoska), Maks Balcerowski (Tadzio Czechoski), Wojciech Solarz (Rysiek Pech-Szczęsny) i Maja Nowak (Zuzanna Lit). Serial wyreżyserował Kristoffer Rus. Producentem "Domowych rozgrywek" jest firma Lulu Production.

Emisja w każdą niedzielę o godz. 18:40.

Partnerem miniserialu jest Santander Bank Polska.

