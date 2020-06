"Marsz miliona" w Waszyngtonie. To ma być największa demonstracja w historii miasta

- Mnóstwo ludzi zebrało się (w sobotę wieczorem czasu polskiego - red.) na schodach przed Mauzoleum Abrahama Lincolna - relacjonuje Magda Sakowska, korespondentka Polsat News w USA.

Miejsce nie jest przypadkowe. To właśnie tam w 1963 r. Martin Luter King wypowiedział słynne przemówienie o nierównościach rasowych, używając sentencji: "I have a dream".

Część aktywistów liczyła, że na sobotnim proteście pojawić się około miliona osób. Na tę chwile ich szacunki okazują się zbyt optymistyczne.

- Dziś w Waszyngtonie ma być kilka protestów. Policja szacuje, że może w nich wziąć udział od 50 do 100 tysięcy osób i według jej prognoz, manifestacje powinny być pokojowe - informuje Sakowska.

Jak tłumaczy, protestujący ruszyli sprzed Mauzoleum Lincolna. - Zapewne część ludzi pójdzie przed Kapitol, a część przed Biały Dom.

W stolicy wciąż stacjonuje wojsko, choć jest mniej widoczne, niż w ostatnich dniach. Burmistrz miasta poprosiła Donalda Trumpa, by je wycofał.

Protesty zapewne przybiorą jeszcze na sile. Na razie jest spokojnie, ale sytuacja może się zmienić po zmroku. Media społecznościowe już zalewa fala relacji z manifestacji. Pojawiają się różne szacunki, co do ich liczebności.

Several protests are taking place in #Washington, DC today. This one is about to kick off on the Capitol Hill. Organizers of today’s protests are aiming for a huge turnout across the capital.



Сегодня несколько протестов проходят в Вашингтоне. Этот — на Капитолийском холме. pic.twitter.com/KhSWWIep83