"Strajk przedsiębiorców" w Warszawie. Tym razem zgromadzenie zarejestrowano

- Dzisiaj pokojowo i bez żadnych zadym, spokojnie, tak jak się to powinno odbywać w państwach demokratycznych, przemaszerujemy główną trasą po ulicach Warszawy. Dlatego to "Marsz Zwycięstwa", bo naszym pokojowym nastawieniem, naszą determinacją obudziliśmy ducha wolności obywatelskiej w Polsce - mówił do zgromadzonych Paweł Tanajno, organizator sobotniego przemarszu i kandydat na prezydenta RP. Na sobotnim marszu pojawił się z żoną i dziećmi.

Tym razem zgromadzenie zarejestrowano

Uczestnicy zgromadzenia zaplanowali przejście ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat przez plac Trzech Krzyży, Al. Ujazdowskie, Bagatelę, ul. Marszałkowską, Nowogrodzką, plac Zawiszy, Al. Jerozolimskimi do placu Defilad. Planowana godzina rozwiązania zgromadzenia to 21.

To już kolejny protest przedsiębiorców w stolicy. Podczas poprzedniego zatrzymano łącznie 7 osób, w tym inicjatora protestu Pawła Tanajnę. Policja nałożyła 7 mandatów i skierowała 80 wniosków do sądu o ukaranie oraz 180 wniosków do inspekcji sanitarnej.

Tym razem Urząd m.st. Warszawy pierwszy raz zgodził się wpisać protest do rejestru ze względu na częściowe zniesienie zakazu zgromadzeń.

W sobotni poranek Tanajno opublikował na Facebooku nagranie, w którym podzielił się z uczestnikami strajku szeregiem spostrzeżeń na temat działań rządu w czasie epidemii.

"Bezmyślna kwarantanna, która nadal trwa"

- Rozmawiam o tym z wieloma przedsiębiorcami, którzy żyją w tym niby odmrożonym świecie gospodarczym i z pracownikami, którzy cierpią razem z pracodawcami w tej trudnej, bezmyślnej rządowej kwarantannie, która niby już się skończyła, a w rzeczywistości wciąż trwa - mówił Tanajno na nagraniu.

- Wszyscy, którzy noszą jeszcze strach w sercu odnośnie koronawirusa i ofiar, spójrzcie na oficjalne dane. Okazało się, że z powodu koronawirusa umarło 200 osób, reszta ofiar to przeważnie osoby, które miały bardzo ciężki stan zdrowia i nie wiadomo do końca, czy to koronawirus był przyczyną ich śmierci, lekarze nie dają jednoznacznych diagnoz - stwierdził.

- Wydaje mi się, że wszyscy czujemy, że zostaliśmy wystrychnięci na dudka przez rząd, zwyczajnie oszukani. I co teraz, jaką mamy perspektywę? Czy dalej żywimy się strachem i będziemy wierzyć w tę historię, że kwarantanna służy naszemu bezpieczeństwu? - pytał kandydat na prezydenta, stwierdzając, że teraz jest "ważny moment i ważne zadanie dla nas, ludzi, którzy walczą o wolność, aby przede wszystkim walczyć z tą fikcyjną wiarą, z tym ogromnym fake newsem, jaki został wyprodukowany przez rząd PiSu i Mateusza Morawieckiego".

"Nagle się okazuje, że gospodarka może działać"

- Otóż ten fake news mówi, że rząd i kwarantanna mogą nas uratować przed zagrożeniem zdrowia i życia. Jak teraz mogą czuć się obywatele, kiedy mamy największą statystycznie liczbę zachorowań i nagle się okazuje, że gospodarka może działać? Więc może mogła działać cały czas? - pytał retorycznie. - Po co ludziom te straty, bezrobocie? Zauważcie, że nie kończą tej kwarantanny, że nie jest odwołany stan epidemii. Cały czas jesteśmy w reżimie ustawy dotyczącej zwalczania epidemii, tu się nic nie zmieniło - przekonywał.

- Oni to odmrozili tylko na chwilę, no bo wiadomo, wybory, ale nic się nie zmieniło. Czyli mamy taki bałagan, że powstaje zasadnicze pytanie: po co to wszystko? Skoro nie dba się o bezpieczeństwo obywateli, bo odmraża się gospodarkę i zdejmuje wszystkie obostrzenia w czasie, kiedy jest największa liczba zachorowań, to co po jest ta kwarantanna? Ona ma jedynie jakiś cel polityczny, cel społecznej kontroli - dowodził Tanajno.

Następnie inicjator strajku ocenił, że "jedynym ratunkiem na koronawirusa jest nasza własna odporność, kontakt z wirusem i wypracowanie przeciwciał", nie zaś kwarantanna i zamrażanie gospodarki.

- Czy chcecie całe życie funkcjonować w strachu przed koronawirusem? Bo to się do tego sprowadza. Jeżeli dalej będziemy trzymać w sobie ten strach, to się nigdy nie skończy. Politycy nigdy nie pozwolą na to, żeby to skończyć i zawsze będzie "koronawirusek", ograniczenia i kontrola społeczna. Czy tak chcecie spędzić resztę swojego życia? - pytał.

bia/ml/ polsatnews.pl, PAP