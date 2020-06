Policjanci popchnęli 75-latka i zostali ukarani. Ich koledzy rezygnują ze służby

Do zajścia doszło w czwartek w Buffalo, w stanie Nowy Jork podczas protestów przeciwko brutalności policji z Minneapolis czego efektem była śmierć Afroamerykanina George Floyda. Interweniujący funkcjonariusz jednostki lekko popchnął 75-letniego mieszkańca Buffalo, który upadł i uderzył głową w chodnik. Mężczyzna doznał wstrząsu mózgu. Został przewieziony do szpitala.

ZOBACZ: Protesty w USA. 75-latek wyszedł naprzeciw policji, jest w ciężkim stanie

Nagranie wideo obrazujące to wydarzenie oglądały miliony ludzi. Dwóch funkcjonariuszy zaangażowanych w incydent zostało natychmiast zawieszonych przez kierownictwo w obowiązkach. Solidaryzując się z nimi, pozostali policjanci służący w jednostce reagowania kryzysowego zrezygnowali ze służby w niej, wciąż pozostając w policji.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Video shows police in Buffalo, New York, in riot gear shoving a white-haired man to the ground and appearing to march past him https://t.co/JOGKvQ5UNd pic.twitter.com/kCak153VH2