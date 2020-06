Protesty w USA. 75-latek wyszedł naprzeciw policji, jest w ciężkim stanie

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem czasu lokalnego podczas protestu ws. zabójstwa George'a Floyda. Jako pierwsza nagranie z miejsca zdarzenia opublikowała na Twitterze lokalna stacja radiowa WBFO. Wideo obejrzano blisko 60 mln razy.

Świadkowie, których słychać na nagraniu, krzyczą, że mężczyzna obficie krwawi i trzeba wezwać na miejsce karetkę pogotowia. Funkcjonariusz, który odepchnął mężczyznę próbuje się nad nim pochylić, ale zostaje odepchnięty przez swojego kolegę. Reszta policjantów ignoruje krzyki i idzie dalej, omijając leżącego mężczyznę.

UWAGA - drastyczne nagranie

Just about an hour ago, police officers shove man in Niagara Square to the ground (WARNING: Graphic). Video from: @MikeDesmondWBFO pic.twitter.com/JBKQLvzfET