Inne oblicze protestów po śmierci Floyda. Zobacz zdjęcia

Setki tysięcy ludzi na całym świecie biorą udział w demonstracjach, by uczcić pamięć zabitego przez policjanta George’a Floyda.

W niektórych miastach USA pokojowe protesty przerodziły się w groźne zamieszki.

- Powiem to jeszcze raz - jestem dumny z protestów, ale nie jestem dumny z destrukcji. Mój brat tego nie popierał – podkreślił w krótkim wystąpieniu na nowojorskim Brooklynie Terrence Floyd.

PAP/EPA/CRAIG LASSIG Brat George'a Floyda przy prowizorycznym pomniku na jego cześć w miejscu, gdzie został aresztowany

W wielu miejscach na świecie wysłuchano apeli o pokojowy charakter demonstracji i uczczenie pamięci Floyda. Na pierwszy plan wysunęła się solidarność, wsparcie i zwrócenie uwagi na problem sytuacji osób czarnoskórych w USA.

PAP/EPA/CRISTOBAL HERRERA Pracownicy szpitala w Miami wzięli udział w akcji "białych kitli dla czarnych żyć"

W Bostonie pielęgniarki uklękły przed szpitalem, by upamiętnić Floyda.

NURSES TAKE A KNEE: During a morning shift change at a hospital in Boston, Massachusetts, nurses went down on one knee to honor George Floyd and the black lives matter protests happening around the country. pic.twitter.com/ZRnYOPoYv4 — CBS News (@CBSNews) June 5, 2020

"Jesteśmy jedną rasą - ludzką" - taki transparent wspólnie trzymali policjanci i protestujący.

Pictured is @FargoPolice holding hands with protest organizers & a sign ‘We are one race... The HUMAN race.’ Truly powerful. pic.twitter.com/szkwRTmDAg — Bailey Hurley (@BaileyHurleyVNL) May 30, 2020

PAP/EPA/ETIENNE LAURENT Zastępca szeryfa rozmawia z protestującym, który czeka na aresztowanie za nieprzestrzeganie godziny policyjnej przed ratuszem w Los Angeles

Przed konduktem żałobnym przewożącym trumnę George'a Floyda uklęknął szef policji w Minneapolis Medaria Arradondo

Minneapolis police take a knee as George Floyd's hearse passes by · Floyd's memorial was held at the North Central University. The 4 officers involved in his death are now facing 2nd degree murder charges. #GeorgeFloydMemorial #GeorgeFlyod pic.twitter.com/ekOQVO9YEL — Halima Juma (@HalimaJ38153592) June 5, 2020

PAP/EPA/JIM LO SCALZO Wielebny Randy Hollerith klęczy przed katedrą w Waszyngtonie siódmego dnia protestów po śmierci Floyda

Podczas protestu w Nowym Jorku ludzie tworząc "żywy łańcuch" ochronili sklep przed zrabowaniem.

Some protestors in Brooklyn calling to loot the Target, but organizers are rushing in front of the store to stop them, keep things non-violent #nycprotest pic.twitter.com/6x70cpcjep — Andrew Solender (@AndrewSolender) May 31, 2020

PAP/EPA/JUSTIN LANE Pokojowy protest na Brooklynie

Ludzie wspólnie sprzątali Minneapolis po zamieszkach.

Community coming together to clean up in South Minneapolis. Of course the media won’t show you this part though. pic.twitter.com/Cpywly5MRq — Monica Chung (@lolwtfnotmonica) May 28, 2020

W Denver demonstranci włączyli latarki w telefonach.

Demonstrators light up cell phones in Denver, Colorado, in a tribute to George Floyd. https://t.co/CRieHJUJ3q pic.twitter.com/EJNhTYOsky — CNN (@CNN) June 5, 2020

PAP/EPA/PIROSCHKA VAN DE WOUW Demonstranci w Holandii protestując przeciwko brutalności policji wobec czarnoskórych, zachowali dystans społeczny

Ludzie utworzyli żywy łańcuch, by ochronić przed tłumem białego policjanta, który został rozdzielony ze swoim oddziałem.

While white hipster anarchists were getting arrested for destroying property, these men in Louisville protected an officer who was separated from the rest of his team. Actions like this change hearts and minds more than violence ever will. pic.twitter.com/5pppoKgVVU — Dana Loesch (@DLoesch) May 30, 2020

PAP/EPA/JEON HEON-KYUN Demonstracja w Seulu w Korei Płd.

PAP/EPA/LUKAS COCH W Australii protestujący zwrócili uwagę na przypadki śmierci rdzennych mieszkańców w policyjnych aresztach

I can’t help but see the world I want to see. That may make me a dreamer, but I know I’m not the only one. pic.twitter.com/5Cmpk1Mnc4 — The Dad Briefs™ (@SladeWentworth) May 31, 2020

PAP/EPA/STEPHANIE LECOCQ Artysta Fouad Hachmi z Belgii stworzył graffiti w hołdzie Floyfowi

PAP/EPA/CIRO FUSCO Graffiti w hołdzie Floydowi powstało też w Neapolu

People are hurting.



This lady — visibly upset — went in for the hug on this Louisville, Kentucky police officer.



He accepted.



It lasted nearly a minute.🌎❤️ pic.twitter.com/myalWZpNEJ — Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) June 1, 2020

PAP/EPA/FLORIAN WIESER Spokojnie przebiegła też demonstracja w Wiedniu

Zdjęcia z demonstracji w Michigan.

THIS IS WHAT WE NEED MORE OF. WE MUST UNITE AS ONE! ONE RACE... THE HUMAN RACE pic.twitter.com/jNUqiP49JG — Chloe (@cestewart9) June 2, 2020

PAP/EPA/JESSICA GOW Szwedzcy policjanci trzymają transparent z napisem "Black Lives Matter"

"Nie mogę oddychać"

46-letni Afroamerykanin George Floyd zmarł 25 maja podczas zatrzymania przez policję za domniemaną próbę zapłacenia fałszywym banknotem 20-dolarowym. Policjant przygniótł go do ziemi i klęczał na jego szyi przez 8 minut i 46 sekund. Na nagraniu wideo z aresztowania słychać, jak Floyd, który był nieuzbrojony, mówił, że nie może oddychać.

ZOBACZ: Kolejne protesty po śmierci George'a Floyda

Kolejne uroczystości żałobne po śmierci Floyda odbędą się w sobotę w Reaford w Karolinie Północnej, w pobliżu miejsca, gdzie mężczyzna się urodził. Następnie w poniedziałek w Houston, gdzie się wychował. W tym mieście w Teksasie we wtorek odbędzie się jego pogrzeb.

