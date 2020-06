Koronawirus nadal groźny. Jedno z województw ma więcej nowych zakażeń niż Śląsk

Stwierdzono 142 nowe zakażenia koronawirusem w Polsce - poinformowało w popołudniowym raporcie Ministerstwo Zdrowia. Resort podał, że zmarło kolejnych 13 osób chorych na Covid-19. Oznacza to, że bilans wykrytych przypadków w naszym kraju zwiększył się do 24 687, a osób zmarłych - do 1 115. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwie łódzkim.

"Mamy 142 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: łódzkiego (54), śląskiego (31), mazowieckiego (28), małopolskiego (8), dolnośląskiego (7), podlaskiego (5), świętokrzyskiego (4), opolskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1) i lubuskiego (1)" - napisał resort zdrowia na Twitterze.

Dodało, że kolejnych 13 osób zmarło na Covid-19. "(Wiek-płeć, miejsce zgonu): 60-K, 67-M, 90-M, 91-K, 59-K Wrocław, 86-K, 83-M Legnica, 71-M Kędzierzyn-Koźle, 69-M Przemyśl, 61-M, 73-M, 90-K Radom, 84-K Warszawa. Większość osób miała choroby współistniejące" - dodało ministerstwo.

Rano najwięcej przypadków miał Śląsk

Przed południem resort zdrowia informował o 150 nowych przypadkach SARS-CoV-2 w Polsce. Wtedy potwierdzono też 10 kolejnych zgonów na Covid-19.

Wówczas bilans epidemii w naszym kraju zwiększył się do 24 tys. 545 wykrytych zakażeń koronawirusem, a suma osób zmarłych do 1102. Podobnie jak w popołudniowym raporcie ministerstwa, najwięcej przypadków stwierdzono na Śląsku (78). Ministerstwo Zdrowia przekazało, że spośród osób, u których wykryto nowe zakażenia, najwięcej należy do rodzin górniczych.

Resort przekazał również, że do tej pory przebadano 967 177 próbek pod kątem obecności koronawirusa. Pobrano je od 881 907 osób. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 21,2 tys. testów.

Dobre informacje z resortu zdrowia

- Po raz pierwszy od początku epidemii mamy sytuację, w której obecnie więcej osób wyzdrowiało już, niż nadal choruje, uwzględniając tę przykrą statystykę, czyli liczbę zgonów - poinformował w środę po godz. 10 rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

ZOBACZ: "Więcej osób wyzdrowiało, niż nadal choruje". Rzecznik MZ o koronawirusie

Dodał, że ministerstwo przygotowało rozporządzenie dotyczące środków ochrony osobistej dla komisji wyborczych. Mają przydać się podczas wyborów prezydenckich 28 czerwca. Ich termin podała dziś marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

Szwecja przyznaje się do błędu

Pesymistyczne informacje napłynęły natomiast ze Szwecji. Twórca tamtejszej liberalnej strategii, główny epidemiolog kraju Anders Tegnell, przyznał, że Szwecja od początku powinna podjąć więcej działań, aby zwalczyć epidemię koronawirusa.

ZOBACZ: "Zmarło zbyt wiele osób". Główny epidemiolog Szwecji uznał, że popełnił błąd

- Zbyt wiele osób zmarło (5,4 tys. - red.). Gdybyśmy mieli do czynienia z tą samą chorobą, wiedząc o niej to, co wiemy dzisiaj, sądzę, że znaleźlibyśmy się w połowie drogi między tym, co zrobiła Szwecja a reszta świata - powiedział.

