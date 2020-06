Niemowlę pokonało koronawirusa. Po ponad miesiącu wybudzono je ze śpiączki

Do zakażenia doszło prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia, gdy dzieckiem opiekowali się krewni z innej miejscowości.

- Pewnego dnia moja żona zauważyła, że Dom wydaje dziwny odgłos, gdy wydycha powietrze. Zadzwoniliśmy do kilku lekarzy. Jedna z medyczek poleciła nam, by go nagrać. Gdy tylko zobaczyła nagranie kazała nam jechać do szpitala - powiedział CNN tata Doma, Wagner Andrade.

Lekarze z pierwszego szpitala podejrzewali infekcję bakteryjną. Gdy jednak leki nie działały, a stan chłopca pogarszał się, rodzice zdecydowali się na przeniesienia dziecka do innej placówki. Dopiero tam przeprowadzono testy na obecność koronawirusa. Gdy otrzymano wynik pozytywny, zdecydowano się na wprowadzenie dziecka w stan śpiączki farmakologicznej i podłączenie go do respiratora.

"Najpierw ulga, potem nieopisane szczęście"

Stan chłopca zaczął się poprawiać - stopniowo, ale powoli. Po 32 dniach lekarze zdecydowali się wybudzić dziecko. Niedługo potem, wyleczony chłopiec opuścił szpital.

- Najpierw poczułem ulgę, a później nieopisane szczęście. Przez ponad 50 dni marzyliśmy o tym, by wrócił do domu - przekazał Andrade.

