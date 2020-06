Ruszyła kampania wyborcza. Postanowienie Witek w Dzienniku Ustaw

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek podczas konferencji prasowej oficjalnie ogłosiła termin tegorocznych wyborów prezydenckich. Głosowanie odbędzie się 28 czerwca, a także 12 lipca, jeśli do rozstrzygnięcia będzie potrzebna druga tura wyborów.

Kalendarz wyborczy

Zgodnie z kalendarzem wyborczym opublikowanym w Dzienniku Ustaw do 5 czerwca będzie trzeba zawiadomić PKW o utworzeniu nowych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta oraz zawiadomić PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami, które miały odbyć się 10 maja.

Do 10 czerwca jest czas na zgłoszenie nowych kandydatów w wyborach oraz na ponowne zgłoszenie jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja.

Do 16 czerwca będzie czas na zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju; do 13 czerwca czas na zgłoszenie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.

Z kolei do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części głosowania wyłącznie korespondencyjnego, gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna.

Kampania wyborcza - zgodnie z kalendarzem - zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 7-21.

We wtorek weszła w życie ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. Przewiduje ona, że głosowanie odbędzie się metodą mieszaną – w lokalach wyborczych oraz dla chętnych – korespondencyjnie. Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.

Pozytywna opinia PKW

Państwowa Komisja Wyborcza pozytywnie zaopiniowała kalendarz wyborczy - poinformowała szefowa KBW Magdalena Pietrzak. Głosowanie odbędzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych i korespondencyjnie.

Kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia marszałek Sejmu w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, określa dni, w których upływają terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych. Kalendarz ustala marszałek Sejmu, a opinię do niego wydaje PKW.

Przed ogłoszeniem terminu wyborów marszałek Sejmu zwracała uwagę: - To jest nasze prawo, nasze święto. To jest sprawa polskiej racji stanu. (...) Prawo wyborcze jest podstawowym prawem obywatela. Nie może być tak, że jakakolwiek partia uznaje, czy i kiedy odbędą się wybory. A mieliśmy z tym do czynienia od początku marca - oceniła. Elżbieta Witek podkreśliła, że "wybory 10 maja powinny były się odbyć".

"Sprawa fundamentalna, ustrojowa"

- Byliśmy na to przygotowani, zwracaliśmy uwagę na dwie kwestie: pierwsza to zabezpieczenie zdrowia i życia Polaków. To było najważniejsze. Z drugiej strony staraliśmy się działać na tyle skutecznie, by przeciwdziałać zwalnianiu pracowników, by chronić naszą gospodarkę - dodawała.

Jak mówiła Witek, kwestia wyborów prezydenckich jest "sprawą fundamentalną, ustrojową". - W tak trudnej sytuacji epidemicznej musieliśmy znaleźć rozwiązanie, które da poczucie bezpieczeństwa i doprowadzi do wyborów. Wtedy okazało się, że ze strony opozycji napotkaliśmy opór. Chodziło nie o życie Polaków i zdrowie, ale o partykularny interes partii - wskazywała.

Witek oceniła przy tym, że przykłady innych krajów były dowodem na to, że współpraca między konkurującymi ze sobą partiami jest możliwa przy organizacji wyborów w czasie pandemii. W Polsce jednak do tego nie doszło. - Te wybory mogły się odbyć korespondencyjnie przy pomocy Poczty Polskiej. Mieliśmy obstrukcję, rozpoczęła się akcja "ulica i zagranica". Opozycja dobrze czuje się w chaosie - oceniła. - Tylko dobra współpraca prezydenta z rządem daje gwarancję odbudowy polskiej gospodarki - dodawała.