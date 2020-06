Powstaje szczepionka na bazie tych sprzed 100 lat. Ma chronić także przed kolejnymi koronawirusami

Holenderscy naukowcy używają techniki przygotowywania szczepionek z 1927 r., aby nakłonić ludzki układ odpornościowy do zaatakowania SARS-CoV-2. Badacze z University Medical Center w Amsterdamie sądzą, że nowa szczepionka ochroni ludzi również przed wybuchem kolejnej epidemii wywołanej innymi koronawirusami.

Lider zespołu naukowców - Arjan Griffioen zajmował się wcześniej pracami nad szczepionką przeciwnowotworową. Teraz na opracowanie szczepionki na koronawirusa otrzymał 1,3 mln euro. Do jej przygotowania naukowcy zastosują technikę z 1927 r., tę samą, którą stosują opracowując szczepionkę antyrakową.

- Wiemy, że organizm wytwarza przeciwciała przeciwko koronawirusowi, ale działają one słabo lub dopiero na późnym etapie. Właśnie dlatego zamierzamy sprawić, by układ odpornościowy "rozgniewał się" na cząsteczki, które normalnie nie są lub są ledwo przez niego rozpoznane - wyjaśnił lider projektu Arjan Griffioen.

Może ochronić ludzi przed kolejną epidemią

Zespół badawczy, który współpracuje z biotechnologiczną firmą CimCure, dąży do tego, aby szczepionka była gotowa do testów na zwierzętach w ciągu pięciu do sześciu miesięcy. Naukowcy zapowiedzieli, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, próby będą mogły objąć ludzi.

ZOBACZ: Szczepienia przeciw grypie ochronią przed jesienną falą epidemii?

- Jeśli dobrze wykorzystamy istniejącą wiedzę na temat wirusa SARS i MERS, możemy być w stanie stworzyć szczepionkę ogólną. Szczepionka ta atakuje następnie kilka części białka kolczastego i, mam nadzieję, ochroni nas również przed wybuchem kolejnej epidemii koronawirusa - powiedział powiedział Griffioen.

Początek światowej pandemii w Chinach

Zapalenie płuc zwane COVID-19 pojawiło się w Chinach pod koniec 2019 r. Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca ogłosiła w związku z tą sytuacją stan pandemii.

ZOBACZ: Koronawirus w Białostockim Centrum Onkologii. U 5 pracowników

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.

WIDEO - Dziś Plus uruchamia pierwszą i jedyną w Polsce komercyjną sieć 5G Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ml/ nltimes.nl, polsatnews.pl