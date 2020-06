Koronawirus - Raport Dnia. Poniedziałek, 1 czerwca

Dotychczas w Polsce potwierdzono 24 165 przypadków zakażenia koronawirusem. W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 380 nowo wykrytych przypadkach. Od początku epidemii zmarły 1074 osoby. Od 15 czerwca z polskich lotnisk będzie można swobodnie podróżować do Grecji. Rosyjski lek na koronawirusa w trakcie badań klinicznych okazał się skuteczny w 90 proc.

Podsumowujemy najważniejsze informacje dnia związane z rozwojem pandemii Covid-19 w Polsce i na świecie.



Liczba zakażeń wzrosła do 24 165

w poniedziałek wykryto 380 nowych przypadków koronawirusa w Polsce

poinformowano o 10 zgonach na Covid-19; najmłodsza z ofiar miała 54 lata, najstarsza - 92

łącznie zmarło dotychczas 1074 pacjentów

w ciągu minionej doby wykonano ponad 15,8 tys. testów na koronawirusa

77 406 osób jest obecnie objętych kwarantanną, 18 859 - nadzorem epidemiologicznym, a 2 181 osób przebywa w szpitalach

za ozdrowieńców uznano 11 449 osób

Kolejny etap luzowania restrykcji

od 1 czerwca w szkołach podstawowych i średnich organizowane są stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów

szkoły mają obowiązek zorganizować konsultacje, jednak uczniowie nie mają obowiązku w nich uczestniczyć

ruszają także pasażerskie połączenia lotnicze; na razie można latać po kraju

na lotniskach wdrożono dodatkowe procedury bezpieczeństwa, które mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Polacy polecą do Grecji bez obowiązkowej kwarantanny

od 15 czerwca z polskich lotnisk, z wyjątkiem katowickiego, będzie można swobodnie podróżować do Grecji

na miejscu przeprowadzane będą losowe testy, ale bez obowiązkowej kwarantanny

w piątek Grecja opublikowała listę krajów, z których turyści nie będą odbywali kwarantanny; nie było na niej wówczas Polski

Anglia luzuje restrykcje, ale szkoły nie dają rady

angielskie szkoły podstawowe od 1 czerwca miały wznowić prowadzenie stacjonarnych zajęć, na razie dla klas I i VI

wiele placówek nie było jednak przygotowanych na powrót uczniów i odsyłało ich do domu

wiele szkół pozostanie zamkniętych przez co najmniej kolejny tydzień lub dłużej, a niektóre w ogóle nie wyznaczyły jeszcze terminu otwarcia

46 proc. rodziców nie zamierzało wysyłać ich na zajęcia, a na słabszych ekonomicznie terenach kraju - nawet 50 proc.

Rosyjski lek na koronawirusa z 90 proc. skutecznością

rosyjski lek na koronawirusa o nazwie Awifawir w trakcie badań klinicznych okazał się skuteczny w 90 procentach

lekarstwo trafi do rosyjskich szpitali 11 czerwca

działanie preparatu wypróbowano na 180 pacjentach, a w badania kliniczne zaangażowanych było około 300 osób

lek pozwala przy standardowej terapii na skrócenie okresu leczenia z dziewięciu do czterech dni

- Marzę o zakończeniu pewnego hejtu i żeby moje dzieci nie musiały go oglądać - przyznał w programie "Gość Wydarzeń" minister zdrowia Łukasz Szumowski. - To bagno, poziom dyskursu na dnie - w taki sposób odniósł się do plakatów z jego wizerunkiem, które pojawiły się na stołecznych przystankach.

