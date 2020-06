Chaos w angielskich szkołach. Wiele dzieci nie wróciło do klas

Blisko 2 mln uczniów angielskich szkół od poniedziałku miało mieć możliwość powrotu do szkolnych ławek w ramach drugiego etapu znoszenia restrykcji. Według rządowych zaleceń w pierwszej kolejności mieli to być uczniowie klas I i VI oraz dzieci z zerówek.

Rząd Borisa Johnsona przedstawił szereg dość ogólnych zaleceń, które miały przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Zajęcia miały być prowadzone w maksymalnie 15-osobowych grupach, najlepiej na powietrzu, a poszczególne grupy unikać kontaktowania się ze sobą. Przerwy powinny być rozplanowane tak, by dzieci korzystały z nich naprzemiennie. Była także mowa o powszechnej dostępności testów dla uczniów i personelu, nowych standardach higieny i konieczności zachęcania dzieci do częstego mycia rąk.

Jednak - jak podkreślali rządowi eksperci - każda szkoła powinna wypracować własne procedury dostosowane do warunków i możliwości. Poszczególne placówki miały samodzielnie przekazać rodzicom szczegółowe zalecenia.

We are entering the next stage of the government’s roadmap to easing lockdown restrictions.



Tomorrow we'll take the first step to welcoming more children back to nurseries and schools. pic.twitter.com/rulv2Fzvfv